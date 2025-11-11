Левски заведе дело срещу фен на клуба

Левски е на път да създаде прецедент в България, след като е завел дело срещу фен на “сините”, съобщава “lex.bg”.

Клубът е завел дело, за да си възстанови платена глоба от 19 000 лева, наложена му от Българския футболен съюз (БФС) заради действия на своя привърженик.

Санкцията е била наложена след гостуване на Левски в Разград през август 2024 г. за двубой срещу Лудогорец. По време на срещата в сектора за гостуващи привърженици въпросният запалянко е залепил върху плексигласовата преграда над 20 стикера във формата на свастика.

След това извършителят е бил разпознат по записи от камери на стадиона на Лудогорец и му е съставен акт за установяване на административно нарушение.

Междувременно Дисциплинарната комисия на БФС е наказала Левски с 19 000 лева глоба по доклада на делегата на мача. Наказанието е на основание чл. 37, ал.4 от Дисциплинарния правилник на БФС, според който на клубовете се налага санкция не по-малка от 37 500 лева, когато техен привърженик извърши нещо, с което „обижда достойнството на лице или група лица, чрез презрителни, дискриминационни или унизителни думи или действия, свързани с раса, пол, цвят на кожата, език, религия или произход“.

В случая обаче е прието, че е налице хипотезата на чл.16, ал. 3 от правилника за изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и най-лекото предвидено наказание е несъразмерно тежко. Тогава глобата може да бъде намалена наполовина, какъвто е и случаят с Левски.

Сумата от 19 000 лева е била погасена чрез прихващане от БФС от траншовете за телевизионни права, които се изплащат от футболната централа на отборите.

Подобни дела са практика в Европа, като последният известен случай е от миналия месец, след като футболната среща от белгийската професионална лига между Стандарт (Лиеж) и Антверпен беше прекратен, след като хвърлена от трибуните чаша удари главния съдия. Идентифицирането на извършителя в Белгия отне около 24 часа, а отборът домакин обяви, че ще претендира обезщетение срещу него в местен съд.

Не толкова бързо и лесно се оказва установяването (идентифицирането) на конкретния фен у нас, заради чиито деяния клубовете носят обективна отговорност.

След като Левски е глобен от БФС заради мача в Разград, изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров е отправил запитвания до МВР дали са установили и наказали извършителя. От министерството са отговорили, че той е разпознат и санкциониран, но са отказали да предоставят данни за самоличността му, въпреки че от клуба са мотивирали искането си с правото си на обратен иск към нарушителя. Началникът на районното управление в Разград е отговорил само, че не може да предостави информацията, защото съдържала лични данни на извършителя.

Въпреки това Левски е предявил в Софийския районен съд (СРС) частичен иск за 1000 лева срещу нарушителя на основание чл. 45 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), който е част от общата претенция на клуба от 19 000 лева.

В исковата молба адвокатът на Левски Стоимен Чакалов пише, че защитата на личните данни на нарушителя не може да е основание да бъде ограничено правото на клуба да търси обезщетение с предявяване на обратен иск, тъй като съгласно чл. 45 от ЗЗД всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Пред съда той изтъква, че са налице всички основания за уважаване на иска, като посочва, че вредата за клуба е настъпила и тя е причинена от виновно поведение на нарушителя.

Впоследствие данните за самоличността на извършителя са предоставени от МВР на Левски и са приложени към исковата молба, включително диск с видеозапис на извършеното нарушение, в това число и документи за извършеното разпознаване в рамките на административнонаказателната преписка.

„Лекс“ научи, че по делото е постъпил отговор на исковата молба от ответника с инициали Л. К. Т., в която процесуалният му представител оспорва претенцията на футболния клуб.

В него се казва, че МВР не е констатирало фенът на Левски да е залепил стикерите точно във формата на свастика. В акта за установяване на административно нарушение било записано само, че фенът е бил на стадиона и облепял със стикери на фенклуб от Нови Искър плексигласовата преграда на сектора, но не и да е издигал нацистки символ.

„На доверителя ми и към момента не е издадено наказателно постановление и административнонаказателното производство е прекратено. Представените записи и снимки не правят връзка между него и извършителя на деянието и не доказват той да го е извършил“, пише адвокатът му и допълва, че отговорността му не може да бъде ангажирана.