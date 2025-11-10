Популярни
Ред Бул: Нямаше как Верстапен да спечели в Сао Пауло

  • 10 ное 2025 | 18:46
Световният шампион Макс Верстапен записа впечатляващо представяне в Гран При на Сао Пауло – той стартира от алеята пред боксовете и стигна до третото място на финала. В хода на битката Макс трябваше да направи допълнителен бокс в 7 обиколка заради спукана гума, като това заличи прогреса му до момента.

С две много силни серии обиколки със средно твърдите гуми Верстапен наследи първото място в състезанието, след като лидерът Ландо Норис спря за втори път в бокса в 50 обиколка. Норис се върна на пистата на над 6 секунди зад Верстапен, който обаче беше повикан отново в бокса 4 обиколки по-късно. И след това силите му стигнаха само за третото място, като в последните обиколки не успя да се справи с Андреа Кими Антонели.

„Не, не мислим, че Макс можеше да спечели това състезание – обясни шефът на Ред Бул Лоран Мекис. – Едва ли ще разберем къде щеше да завърши Макс без последния бокс. Но трябваше да го направим, за да може Макс да се бори за място на подиума и стана точно това.

„Ако имаше още една обиколка, може би Макс щеше да е втори. Но не мисля, че той можеше да задържи първото място след бокса на Ландо, като се има предвид деградацията на гумите и темпото на другите.“

Верстапен подкрепи мнението на Мекис и обясни, че е карал с правилната стратегия.

„Много силно състезание, имахме много по-добро темпо – допълни шампионът. – Беше малко по-студено, което ни помогна. Колата реагираше много по-добре.

„Спуках гума от комплекта твърди сликове, след това останах последен и със средно твърдите си пробих път напред, но мисля, че в края имахме правилната стратегия. Но и с меките темпото беше добро, обаче когато изпреварих Ръсел, вече знаех, че гумите ми са поизносени.“

Макс потвърди, че гумите му са започнали да прегряват зад Антонели и е започнал да губи сцепление, което се е отразило на темпото му. Антонели вдигна скоростта в края и Макс нямаше нито една реална възможност да пробва изпреварване срещу италианеца.

Снимки: Gettyimages

