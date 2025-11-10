Популярни
Макс Верстапен е 8-ят пилот, който стига от пит-лейна до подиума

  • 10 ное 2025 | 14:51
  • 1453
  • 0

Вчера Макс Верстапен направи едно от най-силните си състезания във Формула 1, финиширайки на подиума, след като стартира от края на алеята пред боксовете в Гран При на Сао Пауло.

Четирикратният световен шампион отпадна още в края на първата фаза на квалификацията в събота, след което от Ред Бул решиха да извадят колата му от закрития парк, за да направят промени по нея. Това означава задължителен старт от пит-лейна, което предвещаваше доста трудно състезание за нидерландеца, което обаче се оказа възможно най-далеч от истината.

С много силно каране и без помощта на колата на сигурността или големи инцидент Верстапен успя да си проправи път през колоната, за да финишира на третото място, на по-малко от 11 секунди зад победителят Ландо Норис. В последните обиколки Верстапен се движеше плътно зад Андреа Кими Антонели, но така и не успя да атакува италианеца в битката за втората позиция.

Въпреки това неговото представяне ще остане в историята като едва осмият случай, в който пилот се качва на подиума, след като стартира от алеята пред боксовете. Първият подобен случай датира от Гран При на Южна Африка през 1984 година, когато Ален Прост финишира втори, което пет години по-късно бива сторено и от Найджъл Менсъл във Франция.

Другите пет случая пред вчерашния, в които пилот потегля от бокса и се качва на подиума са все през 21 век и във всеки един случай пилотът финишира на третото място. Това правят Кими Райконен в Австралия 2003, Рубенс Барикело – Канада 2005, Ярно Трули – Австралия 2009, Себастиан Фетел – Абу Даби 2012 и Люис Хамилтън – Унгария 2014.

Снимки: Gettyimages

