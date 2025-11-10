Верстапен разкри защо не атакува Антонели в края на състезанието в Бразилия

Макс Верстапен направи едно повече от отлично състезание на „Интерлагос“ снощи, след като завърши трети, въпреки че стартира от края на алеята пред боксовете.

В самия край на надпреварата в Сао Пауло пилотът на Ред Бул настигна и Андреа Кими Антонели в спора за второто място. Нидерландецът прекара няколко обиколки като залепен за пилота на Мерцедес, но така и не успя да го атакува, въпреки че разполагаше със системата DRS на двете по-дълги прави на „Интерлагос“.

The Interlagos crowd erupts as Max Verstappen climbs into the podium places #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/UmYlXxnCMD — Formula 1 (@F1) November 9, 2025

След финала световният шампион обясни, че не е успял да атакува своя съперник, тъй като агресивното му каране и довел до прегряване на меките гуми, с които той беше в края на състезанието. Въпреки това Верстапен каза, че е повече от доволен от своето представяне, което дойде след отпадането още в първата фаза на квалификацията в събота.

„Да, беше много по-добре от квалификацията, това е сигурно. Просто много силно състезание. Мисля, че имахме много по-добро темпо. Май беше малко по-хладно, което, може би, ни помогна. Колата просто реагираше много по-добре.



„Дори и след спуканата гума в началото и връщането му в дъното на класиране, аз успях да си проправя път напред със средно твърдите гуми. Мисля, че имахме правилната стратегия в края.



„Дори и меките гуми изглеждаше окей. Просто, когато се доближих до Джордж и го изпреварих, започнах да усещам износването им. След това, когато настигнах Кими, гумите започнаха да прегряват и аз загубих много сцепление. Меките гуми са малко по-сложни в това отношение от средно твърдите.



„Но, като цяло, много силно състезание. Да стигна до подиума след старта от бокса, на само 10-11 секунди от победителя, смятам, че за нас това е много силен резултат. Определено не очаквахме това, когато се събудихме сутринта“, обясни Верстапен.

Снимки: Gettyimages