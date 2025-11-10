Популярни
Медиите за карането на Верстапен: Гений, чудовище!

  • 10 ное 2025 | 12:13
  • 2304
  • 1

Пилотирането на световния шампион във Формула 1 Макс Верстапен в Гран При на Сао Пауло вчера му спечели суперлативи в цял свят – пилотът на Ред Бул стартира от алеята пред боксовете и успя да стигне до финала на надпреварата в Бразилия.

Лидерът в световния шампионат Ландо Норис взе убедителна победа в Сао Пауло, шансовете на Макс за титлата сериозно намаляха, но високите оценки за представянето му валят една след друга.

Верстапен разкри защо не атакува Антонели в края на състезанието в Бразилия
Верстапен разкри защо не атакува Антонели в края на състезанието в Бразилия

„Норис вече може да нанесе финалния си удар в битката за титлата в оставащите състезания в Лас Вегас, Катар и Абу Даби – написа испанският ежедневник Marca. – Но състезанието в Сао Пауло и новата реалност в шампионата останаха в сянката на един ключов играч: Макс Верстапен и неговите умения. Той може и да загуби инерцията при завръщането си в челото, но продължава да доказва, че е най-добрият пилот в света. Без съмнение.“

Италианският вестник Gazzetta dello Sport дава оценка 8,5 от 10 на Верстапен и отбелязва, че Андреа Кими Антонели е успял да задържи зад себе си световния шампион в последните обиколки.

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

„Макс стартира от дъното на стартовата решетка и по впечатляващ начин си проби път до третото място, въпреки че спука гума. Чудовище: с обичайната си твърдост, скорост и впечатляващи изпреварвания, но Антонели му затвори вратата на финала.“

Gazzetta дава оценка 8,5 и на Антонели и 5 от 10 на Люис Хамилтън, като обяснението е, че представянето му „не е изцяло по негова вина, но той обърка доста неща в хода на уикенда.“

Напълно очаквано, в Нидерландия не пестят похвалите за Верстапен и представянето му вчера, но вестник De Telegraaf акцентира на интересни факти.

Верстапен: Невероятно състезание за нас
Верстапен: Невероятно състезание за нас

„Състезателният инженер на Верстапен Джанпиеро Ламбиасе му каза, че е пилотирал като победител и действителният победител Ландо Норис също заяви, че Макс най-вероятно е бил най-бързият пилот на пистата“, написа изданието.

В Мексико също оцениха високо представянето на Верстапен, който отпадна в първата част на квалификацията.

Хамилтън за първия си сезон във Ферари: Кошмар!
Хамилтън за първия си сезон във Ферари: Кошмар!

„След слаба квалификацията, която го прати на 16-о място на стартовата решетка,  Макс и Ред Бул решиха той да тръгне 19-и и от алеята пред боксовете – написа мексиканският вестник Esto. – Това решение позволя смяна на двигателя на Макс и той се завърна в челото по начин, по който могат да го направят само гениите.“

Снимки: Gettyimages

