Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

  • 9 ное 2025 | 19:15
  • 3681
  • 1
Гран При на Сао Пауло: Норис води пред Пиастри и Антонели (следете на живо)

До края на сезон 2025 във Формула 1 остават само четири състезания, а първото от тях е днешният старт за Гран При на Сао Пауло. От полпозишъна на „Интерлагос“ потегли лидерът в световния шампионат Ландо Норис, който подели първата редица с Андреа Кими Антонели.

От гледна точка избора на гуми за старта Антонели (2), Хаджар (5), Лоусън (7), Беарман (8), Гасли (9), Хамилтън (13) и Бортолето (18) избраха меките сликовете, Алонсо (11), Строл (14), Цунода (17), Верстапен (бокс) и Окон (бокс) - твърдите, а всички останали - средно твърдите.

Старт - Въпреки меките си гуми Антонели не успя да направи достатъчно добро потегляне, с което да притисне Норис в спринта до първия завой. Така Норис запази лидерството пред Антонели, Леклер и Пиастри.

1/71 - Представителят на домакините Бортолето се удари в стената на десетия завой, което го извади от състезанието.

2/71 - Кола на сигурността! Заради инцидента на Бортолето състезанието беше неутрализирано с колата на сигурността. В момента, в който това се случи, Хамилтън се появи в кадър със счупено предно крило. Преди това британецът беше направил много слаб старт, в който загуби няколко позиции от 13-тото си място на старта.

От повторенията се видя, че пилотът на Ферари се е докоснал с Колапинто с висока скорост на старт-финалната права в края на първия тур.

4/71 - Зад колата на сигурността Норис водеше пред Антонели, Леклер, Пиастри, Хаджар, Лоусън, Ръсел, Беарман, Гасли и Хюлкенберг, които оформяха топ 10.

5/71 - Рестарт! Трасето беше почистено след инцидента на Бортолето и надпреварата беше възобновена.

6/71 - Отличен рестарт за Норис, който запази първото място, а зад него Антонели беше притиснат от Леклер и Пиастри, който спря много късно от вътрешната страна и докосна Антонели, който се завъртя и удари Леклер, което прати монегаска в зоната за сигурност с повреда в предното ляво окачване.

7/71 - Виртуална кола на сигурността! Заради паркирания болид на Леклер в края на обратната права състезанието отново беше неутрализирано. След карамбола на рестарта Норис водеше пред Пиастри, Антонели, Хаджар, Лоусън, Ръсел, Беарман, Гасли, Албон и Алонсо, които бяха в топ 10, а Верстапен вече беше стигнал до 13-тото място. В края на обиколката обаче нидерландецът спря в бокса за нови гуми, а от Ред Бул му казаха, че данните са показали, че той има спукана гума и това е причината за това ранно спиране.

9/71 - Рестарт! Пиастри се доближи до Норис непосредствено преди оттеглянето на виртуалната кола за сигурност и помисли за атака в първия завой, но се отказа. От Мерцедес казаха на Антонели, че данните показват, че колата му е наред след контакта с Пиастри по-рано.

11/71 - След две пълни състезателни обиколки Норис се беше откъснал на 1.6 пред съотборника си Пиастри, а Антонели се движеше на 1.4 зад австралиеца.

12/71 - С помощта на DRS на обратната права Ръсел се изкачи на четвъртото място, изпреварвайки Хаджар.

Снимки: Gettyimages

