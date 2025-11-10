Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Големият шеф на Ферари: Пилотите да говорят по-малко

Големият шеф на Ферари: Пилотите да говорят по-малко

  • 10 ное 2025 | 16:30
  • 504
  • 0

Президентът на Ферари Джон Елкан отправи нетипична за него остра критика срещу звездите на Скудерията Шарл Леклер и Люис Хамилтън след Гран При на Сао Пауло, където тимът отново остана далеч от челото.

Хамилтън и Леклер се оплакваха в хода на целия уикенд от проблеми с колите, другите пилоти, времето, гумите и това е като продължение на предишния подобен уикенд в Мексико.

Фред Васьор: Шарл можеше да се бори за победата
Фред Васьор: Шарл можеше да се бори за победата

Явно търпението на Елкан, който обикновено действа много дипломатично и редовно засвидетелства подкрепя на шефа на тима Фредерик Васьор, отива към изчерпване.

Ферари не взе точки в Бразилия и отстъпи на 4-ото място при конструкторите, като и двамата пилоти на тима участваха в инциденти и отпаднаха.

Хамилтън за стюардите на ФИА: Майтап, пълен майтап!
Хамилтън за стюардите на ФИА: Майтап, пълен майтап!

„Ферари побеждава, когато тимът е единен и обединен, това виждаме в Световния шампионат за издръжливост – обясни Елкан. – Когато всички работят заедно могат да бъдат постигнати велики неща.

„Бразилия беше огромно разочарование за нас. Ние имаме механици, които правят най-добрите боксове, инженерите ни работят усилено, за да подобрят колата. Но останалото не е на тяхното ниво.

„Имаме нужда пилотите ни да се концентрират повече върху пилотирането и да говорят по-малко. Предстоят важни състезания до края на сезона, не е невъзможно да си върнем второто място при конструкторите. Това е най-важният извод от Бахрейн – когато Ферари работи като отбор, побеждаваме.“

Хамилтън за първия си сезон във Ферари: Кошмар!
Хамилтън за първия си сезон във Ферари: Кошмар!

Елкан беше в Бахрейн, където завърши сезонът в WEC, като Ферари спечели световните титли при пилотите и конструкторите.

Кога най-рано Ландо Норис ще може да стане световен шампион?
Кога най-рано Ландо Норис ще може да стане световен шампион?
Снимки: Gettyimages

