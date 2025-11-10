Популярни
Шумахер: Йос ми разкри основния проблем на Макс

  • 10 ное 2025 | 15:18
  • 2525
  • 0

Бившият пилот във Формула 1 Ралф Шумахер направи интересно разкритие за основните проблеми на Макс Верстапен и Ред Бул, като обясни, че е получил информацията лично от бащата на световния шампион – Йос Верстапен.

„Има един проблем при Ред Бул, който трябва да бъде ясно посочен – обясни Ралф в ефира на Sky Sports Германия. – Говорих с Йос, който ми каза, че просто не можем да си представим колко е трудно да се вкарат тези гуми в оптималния им температурен прозорец.

„Това обяснява защо Мерцедес и понякога и Макларън имат проблеми. Но все пак, когато става въпрос за топ отбор, който е спечелил толкова много титли, то той не трябва да се бори с такива проблеми.“

След това Ралф хвърли повече светлина и върху проблеми с настройките, които са имали в Ред Бул преди вчерашното състезание.

„Тимът е направил погрешен завой. Това показва, че тимът или по-скоро Макс и неговият екип все още не разбират напълно колата.

„Затова и представянето на Ред Бул този сезон е толкова непостоянно.“

Макс Верстапен и Юки Цунода отпаднаха в първата част на квалификацията за Гран При на Сао Пауло, а вчера Макс стартира от алеята пред боксовете и въпреки че спука гума, завърши състезанието на трето място.

Снимки: Gettyimages

