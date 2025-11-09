Верстапен: Невероятно състезание за нас

Макс Верстапен стартира от алеята пред боксовете, но успя да се пребори за третото място в крайното класиране в Гран При на Сао Пауло, като в последните обиколки не успя да измести Андреа Кими Антонели от второто място, въпреки че имаше по-нови гуми.

„В това състезание имаше всичко – обясни Макс след финала. – Много екшън. Трябваше да направя доста изпреварвания, след като стартирах от алеята пред боксовете.

„Темпото ни беше силно, като цяло, така и в отделните серии обиколки. Не очаквах, че ще успея да стигна до подиума, тъй като имах спукана гума в началото, заради това трябваше отново да спирам в бокса.

„Невероятен резултат за нас. Много съм щастлив и много се гордея с всички в тима.

„Вчера беше много трудно. Ние никога не се предаваме. Винаги се опитваме да подобрим представянето си и да постигнем по-добро време и за щастие днес стана точно така. Невероятно е, че завършихме само на 10 секунди от лидера.“

