Екатерина Стратиева: Това е последният пирон в ковчега на българския рали спорт

Трикратната европейска рали шампионка Екатерина Стратиева също коментира провала на рали "Пампорово", което трябваше да сложи край на късия, но интересен рали сезон у нас. Състезанието беше отменено при скандални обстоятелства и тепърва ще се изяснява как се стигна до тази ситуация. Предлагаме ви мнението, което публикува в социалните мрежи Катето Стратиева.

"За да мине първичната ярост и настроения, изчаках повече от 48 часа, за да напиша и моя коментар по случая "рали Пампорово". Уви те са си съвсем същите каквито бяха и тогава.

"Това е поредният и твърде вероятно последният пирон в ковчега на българския рали спорт.

"Хронологията вече повечето я знаят, доста колеги написаха много добри анализи, коментари и ретроспекция на събитията.

"Това, което обаче е най-притеснително, е че това е целенасочена война срещу цялата гилдия в нашия спорт. Това не беше война срещу действаща федерация или действащ председател...това беше удар по клубове, пилоти, механици, организатори, спонсори, партньори, фенове и много, ама много вложен труд за организиране на едно от най-добрите ралита (рали-спринт в миналите издания) в последните няколко години.

"За 20 години като активен състезател с над 140 рали старта, в над 20 различни държави, за първи път виждам такъв подход за доказване на надмощие на някой срещу друг. В същото време в последните няколко години помагам активно на организатори в състезания с познанията си, като подготвям доста от материалите за различни ралита (визия, баджове, предпечат, плаки, пътни книги и други), за Пампорово, отново помагах. Всичко беше подготвено с много труд, желание и отговорност.

"Като председател на АСК Астра Рейсинг, представлявах 5 екипажа за това състезания. Всичко изглеждаше супер....

"Накрая се получи едно писмо от ОПУ - Смолян (подчинено пряко на АПИ) на 6.11, четвъртък в късния следобед, когато всички или пътувахме към Пампорово или вече бяха стигнали там. Повикаха ни в щаба и ни разказаха в детайли какво се случва... Единодушно всички се обединихме в решението да се пробва всячески на 7.11, петък, да се намери път към решаване на проблема, и че доводите в писмото от ОПУ - Смолян са абсолютно неоснователни.

"Екипажите започнаха с опознаването, а организаторите работеха по въпроса с ОПУ - Смолян.

Оказа се, че има "загрижено" писмо от "експерт" от ЕЦТП - г-жа Русинова, която обяснява своята загриженост и опасения за състоянието на пътищата, през които минава рали "Пампорово"... били в период на зимно почистване, имало пясък, завои без видимост, дерета и куп други аргументи....и в крайна сметка било опасно. В същото време същият "експерт" няма никакъв ценз в рали спорта. Ясно е на всички, че вероятно тя е използвана чрез НПО-то си за да вкара силни и аргументирани доводи за безопасност и да провали състезанието.

"Този път обаче отзвукът е голям и голяма част от пилоти и клубове вече са пряко ощетени от това. Истината ще излезе на яве, а всички ощетени вероятно ще потърсим отговорност.

НЯМА рали в света, което не е опасно. Самата дисциплина е такава сама по себе си. Всеки занимавал се с рали спорт е наясно, че трасетата, през които минават такива състезания, са със завои, пясък, фракция, неравни, някои са с асфалт, други макадам, снежни, заледени, кални и какви ли още не...Обикновено рали спортът се провежда в планински райони със завои.

"Апелирах да се изпрати писмото на "експерта" Русинова до ФИА (Международна автомобилна федерация), която определят световните стандарти в автомобилния спорт, както и в рали дисциплината, за да дадат своето наистина експертно становище. Твърде е вероятно от ФИА да са на абсолютно противоположно мнение по въпроса.... Ще видим...

"Не на последно място...само в последните 2-3 месеца се сещам за подобни атаки... дали е теория на конспирацията или истина не знам... планинско "Враца" - множество атаки, писта "Стара Загора" - писмо от АПИ , рали "Стари Столици" - все още неясно за мен отменено в 59-та секунда..."