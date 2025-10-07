Няма да има рали „Стари столици 2025“

Популярни
  7 окт 2025
Планираното за 18-19 октомври рали „Стари столици“ няма да се проведе. Това обяви във Фейсбук директорът на рали Валери Балабанов.

Той обясни, че по причини, които не зависят от организатора, за състезанието не могат да бъдат осигурени радиовръзка и застраховка. А без тях не се допуска провеждането на автомобилно състезание от календара на АФБ, като това е заложено в Националния спортен кодекс.

Тук може да прочетете официалната позиция на организатора на състезанието
Варненски пилоти даряват кръв за пострадалата жена
Варненски пилоти даряват кръв за пострадалата жена

Преди броени дни пък организаторите на рали „Стари столици“ отправиха публичен апел към феновете и потенциалните спонсори да помогнат за събирането на бюджет за провеждането на най-старото автомобилно рали у нас.

„Въпреки всички положени усилия и желанието на целия екип събитието да се осъществи, при настоящите условия не може да бъде гарантирана необходимата степен на безопасност за участници, маршали и зрители“, написа Балабанов.

Той изрично уточни, че таксата за участие, платена от екипажите, заявили участие в рали „Стари столици“, ще им бъде върната.

Състезанието трябваше да е втори от общо трите кръга, планирани за този сезон в рали шампионата на България.

В момента на АФБ е наложена проверка от ММС заради тежкия инцидент, който се случи на планинското състезание "Варна - Аладжа манастир" в неделя, но федерацията продължава да работи.

Драматична развръзка в рали „Дряново“, победа за Титов и Спиров
Драматична развръзка в рали „Дряново“, победа за Титов и Спиров
