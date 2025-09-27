Популярни
Официално: Няма да има „Писта Стара Загора 2025“

  • 27 сеп 2025 | 21:32
  • 1628
  • 0

Второто състезание от календара на надпреварите на затворен маршрут – „Писта Стара Загора“ няма да се проведе, съобщиха официално от АФБ.

Състезанието трябваше да се проведе на 11-12 октомври, а причината е неизпълнение на ангажимента от страна на ОПУ Стара Загора и АПИ да бъде ремонтиран пътният възел. Така заради компрометирането на безопасността АСК „Стара Загора“ е отказал провеждането на състезанието, се казва в съобщението на АФБ.

"Писта София 2025" предложи интригуващи битки на феновете на автомобилизма
"Писта София 2025" предложи интригуващи битки на феновете на автомобилизма

В средата на септември сезонът в тази дисциплина стартира с „Писта София“, събрана в един ден, като квалификациите минаха стегнато, но състезанията в четирите серии се забавиха много, основно заради инциденти.

От АФБ заявиха, че ще направят „всичко възможно за провеждането на допълнителен кръг от съответната дисциплина“, като по календар сега следва „Писта Дракон“ в средата на ноември.

Алекс Антов ликува в серия Спорт на "Писта София 2025"
Алекс Антов ликува в серия Спорт на "Писта София 2025"
Снимки: Sportal.bg

