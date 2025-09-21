Драматична развръзка в рали „Дряново“, победа за Титов и Спиров

Драматична развръзка в предпоследната отсечка на рали „Дряново“ предопредели развоя на битката за победата в първия кръг на рали шампионата на България.

След вчерашните две отсечки начело на колоната бяха Александър Томов и Еди Сивов (Рено Клио Rally3), които започнаха деня с 20,6 секунди аванс пред Антон Титов/Александър Спиров (Хюндай i20N Rally2).

Още в първата неделна отсечка обаче Титов съкрати почти 9 секунди от аванса на Томов в борбата за победата. Но при повторението на „Килифарево“ (9,75 км) Томов вече водеше с 23,8 секунди, тъй като Титов се завъртя в този етап.

В сервизната зона стана ясно, че Томов и Сивов са карали без спирачки в първите две неделни отсечки, но въпреки това те запазиха първото място.

И в предпоследната отсечка – „Дряново 1“ (14,40 км) дойде развръзката на състезанието – Томов и Сивов излетяха от трасето, а на мястото, където се озова колата им се подпалиха сухите треви. Пожарът беше угасен с помощта на още един екипаж Кирил Тодоров/ Георги Аврамов (Опел Корса Rally4), а организаторът спря отсечката и даде съдийски времена на екипите, които бяха закъснели.

Една отсечка преди финала Титов и Спиров имаха аванс от 12,6 секунди пред Никола Мишев и Ангел Башкехайов (Шкода Фабия Rally2 Evo), а в последния етап те добавиха още над 9 секунди и половина към аванса си.

На финала Титов и Спиров взеха победата с аванс от 22,2 секунди пред Мишев и Башкехайов, а трето място в генералното класиране завършиха победителите сред автомобилите с един двигателен мост Любен Каменов/Валентин Будинов (Пежо 208 Rally4). Общо 13 екипажа завършиха успешно рали „Дряново“, като някои от тях се върнаха днес в състезанието по системата Рали 2.

Снимка: Петко Станчев