Откриха и закриха рали „Пампорово 2025“

Рали „Пампорово 2025“ беше официално открито и веднага след това закрито от организаторите и участниците в надпреварата. Това стана в курорта Пампорово, където днес по обед трябваше да стартира последното рали за сезон 2025.

Състезанието беше отменено снощи, след като стана ясно, че АПИ не препоръчва провеждането му заради „зимните условия“ в област Смолян.

Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

„Събрахме се по времето, когато трябваше да е откриването на ралито, тогава дойдоха и медиите, запалихме колите, направихме една почетна обиколка на курорта, натоварихме ги и си тръгваме“, заяви за Sportal.bg навигаторът Александър Спиров, който заедно с Антон Титов спечелиха рали „Дряново“, с което стартира рали сезонът у нас.

„Дряново“ се оказа единственото успешно проведено рали тази година, след него „Стари столици“, а сега и „Пампорово“ се провалиха.

Снимки: Александър Спиров