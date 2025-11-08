Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски гледа към титлата, ЦСКА ще спира "синия" устрем - efbet Лига live преди ключовото дерби на стадион "Васил Левски"
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Откриха и закриха рали „Пампорово 2025“

Откриха и закриха рали „Пампорово 2025“

  • 8 ное 2025 | 13:09
  • 2700
  • 0
Откриха и закриха рали „Пампорово 2025“

Рали „Пампорово 2025“ беше официално открито и веднага след това закрито от организаторите и участниците в надпреварата. Това стана в курорта Пампорово, където днес по обед трябваше да стартира последното рали за сезон 2025.

Състезанието беше отменено снощи, след като стана ясно, че АПИ не препоръчва провеждането му заради „зимните условия“ в област Смолян.

Рали „Пампорово“ се провали в последния момент
Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

„Събрахме се по времето, когато трябваше да е откриването на ралито, тогава дойдоха и медиите, запалихме колите, направихме една почетна обиколка на курорта, натоварихме ги и си тръгваме“, заяви за Sportal.bg навигаторът Александър Спиров, който заедно с Антон Титов спечелиха рали „Дряново“, с което стартира рали сезонът у нас.

„Дряново“ се оказа единственото успешно проведено рали тази година, след него „Стари столици“, а сега и „Пампорово“ се провалиха.

20 екипажа от България, Румъния и Гърция се впускат в рали "Пампорово"
20 екипажа от България, Румъния и Гърция се впускат в рали "Пампорово"

Снимки: Александър Спиров

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Кими Антонели: Жалко за грешката в края

Кими Антонели: Жалко за грешката в края

  • 7 ное 2025 | 21:57
  • 1478
  • 0
Пиастри: Днес се чувствах много по-добре спрямо последните състезания

Пиастри: Днес се чувствах много по-добре спрямо последните състезания

  • 7 ное 2025 | 21:48
  • 1351
  • 0
Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление

Верстапен: Доста проблеми с управлението, нямаме сцепление

  • 7 ное 2025 | 21:35
  • 2205
  • 1
Норис: Страхотен резултат, но беше трудно

Норис: Страхотен резултат, но беше трудно

  • 7 ное 2025 | 21:32
  • 996
  • 0
Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

Норис спечели квалификацията за спринта в Бразилия пред Антонели и Пиастри

  • 7 ное 2025 | 21:19
  • 13423
  • 0
Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

  • 7 ное 2025 | 19:51
  • 11069
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и ЦСКА

11-те на Левски и ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 13:47
  • 17923
  • 60
Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

Стана ясно какво се е случило с Ради Кирилов

  • 8 ное 2025 | 14:30
  • 4031
  • 0
Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

Втора лига на живо: играят се пет мача на гърба на голямото дерби

  • 8 ное 2025 | 10:58
  • 4126
  • 1
На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

На живо: специалното студио на Sportal.bg преди Левски - ЦСКА

  • 8 ное 2025 | 12:36
  • 9532
  • 2
Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

Ботев (Враца) си тръгна с трите точки от "Надежда"

  • 8 ное 2025 | 13:52
  • 10766
  • 13
Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

Бомба от Испания: отбори от Ла Лига са разпитвали за Майкон

  • 8 ное 2025 | 10:20
  • 12325
  • 15