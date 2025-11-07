Рали „Пампорово“ се провали в последния момент

Провеждането на втория кръг и последен кръг от рали шампионата на България за 2025 година – рали „Пампорово“, се провали броени часове преди началото на състезанието, научи Sportal.bg.

След описването на отсечките днес екипажите бяха поканени на среща с председателя на АФБ Калоян Станчев и директора на ралито Пламен Иванов, след която стана ясно, че състезанието няма да се проведе.

Утре в 12 часа трябваше да е церемониалният старт на ралито пред хотел „Перелик“ в Пампорово, а първата отсечка – „Рожен 1“ трябваше да стартира в 13:30 часа.

Отмяната на ралито все още не е потвърдена официално от организатора, а причината за него е реакция на държавната агенция АПИ на писмо на експерта по пътна безопасност Диана Русинова, с което се предупреждава за опасностите при провеждането на ралито.

Писмото е било изпратено до АПИ, Министерството на спорта, МВР и др. държавни институции, като АПИ и МВР реагират с предписание ралито да не се провежда.

Според непотвърдена информация, в писмото има предупреждения, че пътищата в област Смолян не са безопасни, има проблеми с пътната настилка, както и с мантинелите, предстои опесъчаване на тези планински пътища и ралито може да попречи на подготовката им за зимния сезон.

Това е второто провалено рали от общо три планирани старта за сезон 2025, като рали „Стари столици“ също не се проведе, а екипажите караха само в рали „Дряново“.

Снимка: Александър Спиров