Победителят в рали "Дряново" коментира отмяната на "Пампорово"

Победителят в рали "Дряново" - единственото състезание от рали календара, което се проведе този седон - Антон Титов коментира отмяната на рали "Пампорово" броени часове преди старта му и излезе с позиция във Фейсбук за факторите и мотивите за отмяната на състезанието. Предлагаме ви позицията на популярния рали пилот без намеса от наша страна.

"Досега никога не съм взимал страна по политическите въпроси на автомобилния спорт. Този път ще взема.

"Това, което се случи в Пампорово е ужасно. Ужасно е, че това се случи в следствие на целенасочени усилия на злонамерени хора.

"Въпросната Диана Русинова се оправдава, че не от нея е взето решението да не се разреши състезанието. Това е факт. Като човек, който поне малко е запознат с това как работи всичко в тази държава, на мен ми изглежда, че се е случило следното - някой е искал да саботира състезанието. Намерил е достатъчно високопоставени връзки, обещали са му. Обаче всичко трябва да бъде оправдано с документче в държавата, известно още като "ама аз нали трябва да приложа нещо". И ето тук идва намесата на г-жа Русинова. Използвали са я да я "приложат", да оправдаят отказа. За което трябва да си понесе последствията. В повечето цивилизовани държави предоставянето на невярна информация на държавни органи с цел нанасяне на вреда на трети лица е подсъдно, силно се надявам и България да се окаже правова държава.

"Не се смятам за фактор в спорта. Даже знам, че не съм най-бързият или най-талантливият пилот. Но за последните 15 години съм участвал в почти всички ралита проведени в България. Участвал съм в ралита в още 7-8 държави. Карал съм всичките предишни издания на Пампорово. На база на този свой скромен опит от около 100 ралита бих желал да заявя следното:

"Качеството на пътната настилка на отсечките в Пампорово е над средното за българските ралита, има неравности, но практически няма дупки. Асфалтът е с добро сцепление. Може би отсечка "Смолянски езера" минава на места за една идея по-хлъзгава, но това се компенсира с широчината на пътя.

"Кривите с малък радиус" или по-просто бавните завои не са предпоставка за опасност на трасето. По-скоро обратното. В практиката за опасни се смятат отсечки с много висока средна скорост. Като за "много висока" обикновено се приема обикновено 120 или 130 км/ч. В последното проведено издание на ралито средната скорост на отсечките на рали "Пампорово" е под 90 км/ч за най-бързата кола. Моето лично мнение е, че рали "Пампорово" е много под средното за българските ралита като "опасност".

"Много общо може да се каже, че има стръмни дерета в Смолянска област. Но ако трябва да сравня именно опасните места, на които може кола да изпадне в дълбоко дере бих казал, че на Стара река, в Твърдица и даже на Мухово и Върбица деретата са по-опасни.

"При описване на отсечките екипажите записват пясък, кал и всякаква друга фракция в записките си. В записките, които направихме за рали "Пампорово 2025" отбелязаните такива места са може би 4-5 за цялото рали и това е много под средното за рали дисциплината като цяло.

"Като цяло рали "Пампорово", когато е било провеждано, е било добре организирано и добре замислено. Поне каквото се вижда от пилотите. Като замисъл харесвам рали "Пампорово". Хубави отсечки. Качествено настаняване практически в центъра на ралито. Липса на проблеми с паркиране. Липса на задръствания. Отсечките са близо до центъра на ралито. Провежда се извън сезона за съответното населено място и уж привидно "не пречи на никого". Очевидно не е точно така.

"Прегледах онбордите от ралиспринт "Пампорово 2023". Без да съм експерт, разположението на публиката изглежда разумно и организирано. Пaк по мое мнение по-организирано от средното за нашите ралита. Дали изключва възможност от инциденти на 100% - най-вероятно не. Но такава гаранция вероятно няма на всички видове автомобилни състезания, включително и на писта. Понеже състезанието не се проведе, единствено можем да съдим по организацията от минали години. Мисля, че всички забелязаха, че поне на думи и правилници (на практика нямахме възможността да видим) тази година се отдели повече внимание на сигурността на публиката. Което беше очаквано.

"Не защитавам организаторите на планинско Варна 2025 и не заемам страна. Не знам какво е състоянието на пътя в момента. Участвал съм в рали, рали спринт и планински състезания организирани и от двете федерации на това трасе. На злощастния завой винаги е имало хора. Даже и в проливен дъжд. Има и снимки и онборди, които го доказват. Не казвам, че е правилно. Не казвам, че не трябва да се вземе поука от станалото. Казвам, че в случая всички замесени са изтеглили "късата клечка". Не смятам, че това е причина да се спира автомобилният спорт.

"Когато казвам горе, че качеството на нещо е над средното за българските ралита навсякъде визирам ралита организирани и от двете федерации поотделно.

"Аз за мен си вече знам, че Диана Русинова е враг на автомобилния спорт и не бих карал във федерация, която по някакъв начин я подкрепя, дава й поле за изява или по-какъвто и да е начин си взаимодейства с нея. Бях неутрален. Вече не съм. Най-вероятно не съм единствен, но в случая изразявам единствено и само мое лично мнение. Не съм "експерт", но заставам зад думите си и бих ги повторил под клетва в съда."

Снимки: Sportal.bg