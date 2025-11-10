Фред Васьор: Шарл можеше да се бори за победата

Ръководителят на отбора на Ферари Фредерик Васьор коментира трудния уикенд за Гран При на Сао Пауло, който завърши с двойно отпадане за пилотите на Скудерията Шарл Леклер и Люис Хамилтън.

Леклер отпадна, след като стана невинна жертва на инцидента между Оскар Пиастри и Андреа Кими Антонели след рестарта след колата за сигурност в началото на шестата обиколка. Хамилтън пък паркира колата си заради много поражения по нея след двата инцидента, в които седемкратният шампион беше замесен в първия тур с Карлос Сайнц и Франко Колапинто.

Васьор заяви, че подобен развой на събитията е труден за преглъщане толкова късно през сезона, заради ефекта, който той има върху битката в конструкторския шампионат. В нея Ферари изостана на 36 точки от Мерцедес в спора за второто място и загуби третата позиция от Ред Бул.

„След такъв следобед трябва да се гледа на позитивите от уикенд, дори и да е трудно да се намерят такива, когато сезонът е към края си, а ти имаш двойно отпадане. В спринтовата квалификация ние имахме приемлив резултат, в спринта темпото беше добра и в квалификацията Шарл се класира много добре.



„Беше много тежка неделя. Усещах, че поне с Шарл, ние бяхме в добра позиция, но платихме цената за контакта между Антонели и Пиастри, което беше много жестоко за него и отбора. Той беше на правилното място, беше втори и след това отпадна.



„Разочароващо е, защото той беше в позиция, в която можеше да се бори за първото място или поне за подиума. В такива ситуации ти не само, че губиш точки, но и даваш точки на твоите съперници.



„С Люис, той загуби много притискане или заради удара със Сайнц, или заради заклещеното предно крило под колата след контакта с Колапинто, или заради двата инцидента. Неговото темпо беше добро, но той нямаше как да се върне след две катастрофи. Беше логично да го приберем в гаража, тъй като му липсвата 30-40 точки на притискане. Затова той изтърпя наказанието си и се оттегли.



„Трудно е да си направим заключения след този уикенд поради начина, по който той завърши. Успяхме да се възстановим след трудното начало в петък, но резултатът е жалък за нас, жалък за битката в шампионата, но сега ние ще се насочим към дома в Маранело и ще се подготвим възможно най-добре за финалните три старта за годината“, каза Васьор.

