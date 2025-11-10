Популярни
  3. Хамилтън за първия си сезон във Ферари: Кошмар!

Хамилтън за първия си сезон във Ферари: Кошмар!

  • 10 ное 2025 | 11:08
Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън обобщи със само една дума своя първи сезон в отбора на Ферари, описвайки го като „кошмар“.

Британецът се присъедини към Скудерията в началото на годината и очакванията към този нов съюз бяха огромни. Реалността обаче се оказа много по-различна и с изключение на няколко пробялсъка резултатите на Хамилтън са много разочароващи.

Вчерашната Гран При на Сао Пауло не беше много по-различна, след като британецът дори не стигна до финала на „Интерлагос“. Причината за неговото отпадане бяха пораженията по неговата кола след двата му контакта с други пилоти в първата обиколка. Първо той се докосна с Карлос Сайнц в първия завой, а след това и с Франко Колапинто в края на обиколката, което доведе до отчупване на предното крило на британеца. Впоследствие то се заклещи под болида на Хамилтън и нанесе щети по пода, което се отрази на стабилността на колата, което в крайна сметка принуди седемкратния шампион да се оттегли от надпреварата малко след средата на дистанцията.

„Кошмар е! От известно време живея в него. Разликата между сбъднатата мечта да карам за този невероятен отбор и след това кошмарите от резултатите, които имаме.

„Възходите и паденията. Предизвикателно е. Утре аз ще се изправя, ще продължа да тренирам и ще продължа да работя с отбора. Наистина исках да спечеля добри точки този уикенд, но ще се върна възможно най-силен в следващите състезания, за да се опитам да се реванширам“, каза Хамилтън в 35-секундно интервю пред Sky Sports F1.

Снимки: Gettyimages

