Колко сериозни бяха щетите по колата на Антонели след удара с Леклер?

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели призна, че е имал късмет да се размина със сравнително малки поражения след двойния контакт с Оскар Пиастри и Шарл Леклер при рестарта на Гран При на Сао Пауло след колата на сигурността в шестата обиколка.

Италианецът остана в сандвич между Пиастри и Леклер и първо беше докоснат от пилота на Макларън, което го прати в пилота на Ферари. И докато Леклер трябва да напусне състезанието заради щетите по предната лява част на своя болид, Антонели продължи и финишира на второто място, което е неговото най-добро класиране във Формула 1.

След състезанието италианецът коментира целия инцидент и каза, че до него се е стигнало, след като той е ускорил върху влажно петно и е загубил малко инерция. Колкото до пораженията на неговия автомобил, Антонели каза, че те са били сравнително малки, но не даде яснота какви точно са били те. Италианецът единствено каза, че воланът му е бил изкривен леко след двойния контакт.

„Е, първо аз ускорих върху влажно петно и превъртях гумите, така че загубих инерция към първия завой. Но, да съм честен, аз се озовах в трудна позиция с две коли около мен. Опитах се да спра късно, не прекалено късно. Проблемът е, че вече не виждах колата до мен и се опитах да заема добра траектория за позицията, в която бях и бях ударен.



„Имах късмет да се размина по този начин, защото ударът с Шарл беше доста силен. За съжаление за него състезанието приключи, но от моя страна аз имах късмет, че се разминах с минимални поражения. Щетите по колата бяха много малки. Воланът ми не беше направо, но имах късмет, че ми се разминах и успях да продължа в състезанието“, каза Антонели пред репортерите на „Интерлагос“.

Снимки: Gettyimages