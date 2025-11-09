Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

Шампионът при конструкторите във Формула 1 за 2025 година отдавна беше определен, но битката за второто място остава широко отворена, въпреки че след Гран При на Сао Пауло екипът на Мерцедес взе солиден аванс в нея.

P2 and P4 in Brasil 🇧🇷



Solid points in the bag for our Constructors’ fight! 🥊 pic.twitter.com/dnRZOYtF5s — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 9, 2025

Сребърните стрели се възползваха от двойното отпадане на Ферари на „Интерлагос“, за да се откъснат на 32 точки пред екипа на Ред Бул, който успя да прескочи Скудерията. Биковете имат аванс от четири пункта пред Черните кончета и е по-вероятно двата отбора да спорят за третото място във финалните три кръга, отколкото да се доближат до Мерцедес, ако не се случи нещо чрезвичайно.

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло:

Макларън – 756 точки Мерцедес – 398 Ред Бул – 366 Ферари – 362 Уилямс – 111 Рейсинг Булс – 82 Астън Мартин – 72 Хаас – 70 Заубер – 62 Алпин – 22

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg