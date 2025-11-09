Шампионът при конструкторите във Формула 1 за 2025 година отдавна беше определен, но битката за второто място остава широко отворена, въпреки че след Гран При на Сао Пауло екипът на Мерцедес взе солиден аванс в нея.
Сребърните стрели се възползваха от двойното отпадане на Ферари на „Интерлагос“, за да се откъснат на 32 точки пред екипа на Ред Бул, който успя да прескочи Скудерията. Биковете имат аванс от четири пункта пред Черните кончета и е по-вероятно двата отбора да спорят за третото място във финалните три кръга, отколкото да се доближат до Мерцедес, ако не се случи нещо чрезвичайно.
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло:
Макларън – 756 точки
Мерцедес – 398
Ред Бул – 366
Ферари – 362
Уилямс – 111
Рейсинг Булс – 82
Астън Мартин – 72
Хаас – 70
Заубер – 62
Алпин – 22
Снимки: Sportal.bg