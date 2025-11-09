Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

  • 9 ное 2025 | 21:10
  • 988
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

Шампионът при конструкторите във Формула 1 за 2025 година отдавна беше определен, но битката за второто място остава широко отворена, въпреки че след Гран При на Сао Пауло екипът на Мерцедес взе солиден аванс в нея.

Сребърните стрели се възползваха от двойното отпадане на Ферари на „Интерлагос“, за да се откъснат на 32 точки пред екипа на Ред Бул, който успя да прескочи Скудерията. Биковете имат аванс от четири пункта пред Черните кончета и е по-вероятно двата отбора да спорят за третото място във финалните три кръга, отколкото да се доближат до Мерцедес, ако не се случи нещо чрезвичайно.

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло:

  1. Макларън – 756 точки

  2. Мерцедес – 398

  3. Ред Бул – 366

  4. Ферари – 362

  5. Уилямс – 111

  6. Рейсинг Булс – 82

  7. Астън Мартин – 72

  8. Хаас – 70

  9. Заубер – 62

  10. Алпин – 22

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Пиастри: Нямаше как просто да изчезна при удара с Антонели

Пиастри: Нямаше как просто да изчезна при удара с Антонели

  • 9 ное 2025 | 21:25
  • 770
  • 0
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

  • 9 ное 2025 | 21:11
  • 1495
  • 0
Верстапен: Невероятно състезание за нас

Верстапен: Невероятно състезание за нас

  • 9 ное 2025 | 21:08
  • 873
  • 0
Антонели: Последните обиколки бяха много стресиращи

Антонели: Последните обиколки бяха много стресиращи

  • 9 ное 2025 | 21:00
  • 525
  • 0
Норис: Лудо състезание, не мисля за титлата!

Норис: Лудо състезание, не мисля за титлата!

  • 9 ное 2025 | 20:53
  • 632
  • 0
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 23506
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

Лудогорец е катастрофа! Арда с исторически успех

  • 9 ное 2025 | 19:30
  • 89486
  • 305
В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

В мач №1000 на Гуардиола Манчестър Сити сломи Ливърпул и доближи Арсенал

  • 9 ное 2025 | 20:27
  • 43655
  • 122
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

  • 9 ное 2025 | 20:40
  • 23506
  • 16
Селта 1:1 Барселона, голям пропуск на Рашфорд доведе до бързо изравняване

Селта 1:1 Барселона, голям пропуск на Рашфорд доведе до бързо изравняване

  • 9 ное 2025 | 22:22
  • 3801
  • 21
ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

ЦСКА 1948 не се възползва от грешката на Левски, Черно море охлади мераците на "червените" за титлата

  • 9 ное 2025 | 16:51
  • 57178
  • 176
Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

Реал Мадрид не показа почти нищо и допусна втора грешка в Ла Лига

  • 9 ное 2025 | 19:11
  • 30479
  • 195