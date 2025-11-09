Леклер: Оскар не носи цялата вина за инцидента

Шарл Леклер заяви след финала на Гран При на Сао Пауло, че според него Оскар Пиастри не носи цялата вина за инцидента в началото на шестата обиколка, в които бяха замесени те и Андреа Кими Антонели.

След него Леклер напусна състезанието заради поражения по предното ляво окачване на неговия болид, а Пиастри беше наказан с 10 секунди. Според Леклер обаче за инцидента е допринесал и Антонели, който е тръгнал да взима първия завой все едно Пиастри не е бил там.

„Оскар беше оптимист, но Кими знаеше, че Оскар е отвътре, мисля и взе завоя все едно Оскар го нямаше. За мен вината не е изцяло на Оскар. Да, той беше оптимист, но това можеше да бъде избегнато.



„Разочарован съм. В крайна сметка аз не съм ядосан на Оскар или Кими, тези неща се случват, но не бих казал, че цялата вина беше на Оскар. Аз не мисля така“, заяви Леклер.

