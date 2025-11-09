Популярни
  • 9 ное 2025 | 21:34
Леклер: Оскар не носи цялата вина за инцидента

Шарл Леклер заяви след финала на Гран При на Сао Пауло, че според него Оскар Пиастри не носи цялата вина за инцидента в началото на шестата обиколка, в които бяха замесени те и Андреа Кими Антонели.

След него Леклер напусна състезанието заради поражения по предното ляво окачване на неговия болид, а Пиастри беше наказан с 10 секунди. Според Леклер обаче за инцидента е допринесал и Антонели, който е тръгнал да взима първия завой все едно Пиастри не е бил там.

Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия
Норис прати Пиастри и Верстапен в нокдаун след перфектен уикенд в Бразилия

„Оскар беше оптимист, но Кими знаеше, че Оскар е отвътре, мисля и взе завоя все едно Оскар го нямаше. За мен вината не е изцяло на Оскар. Да, той беше оптимист, но това можеше да бъде избегнато.

„Разочарован съм. В крайна сметка аз не съм ядосан на Оскар или Кими, тези неща се случват, но не бих казал, че цялата вина беше на Оскар. Аз не мисля така“, заяви Леклер.

Снимки: Gettyimages

