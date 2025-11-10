Хамилтън за стюардите на ФИА: Майтап, пълен майтап!

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън отново критикува стюардите на ФИА, този път тези, които работиха по време на Гран При на Сао Пауло.

Хамилтън беше наказан за инцидента с Франко Колапинто, като разбира се, британецът не беше съгласен с 5-секундното наказание.

„Тези хора са майтап, пълен майтап – обясни Хамилтън по радиото на състезателния си инженер. – Колата пред мен промени посоката си и закачи предното ми крило.“

От бокса поискаха Хамилтън да остане на пистата след инцидента, но малко по-късно Хамилтън се отказа от състезанието заради поражения по пода и липса на притискаща сила.

Гран При на Сао Пауло на една от любимите писти на Хамилтън се оказа поредното трудно състезание за британеца тази година. Той завърши седми в спринта, в квалификацията отпадна още във втората част и на старта вчера направи два удара – първо с Карлос Сайнц след потеглянето и след това с Колапинто на правата към завой №4.

