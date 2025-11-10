Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън за стюардите на ФИА: Майтап, пълен майтап!

Хамилтън за стюардите на ФИА: Майтап, пълен майтап!

  • 10 ное 2025 | 14:57
  • 323
  • 0

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън отново критикува стюардите на ФИА, този път тези, които работиха по време на Гран При на Сао Пауло.

Хамилтън беше наказан за инцидента с Франко Колапинто, като разбира се, британецът не беше съгласен с 5-секундното наказание.

Кога най-рано Ландо Норис ще може да стане световен шампион?
Кога най-рано Ландо Норис ще може да стане световен шампион?

„Тези хора са майтап, пълен майтап – обясни Хамилтън по радиото на състезателния си инженер. – Колата пред мен промени посоката си и закачи предното ми крило.“

От бокса поискаха Хамилтън да остане на пистата след инцидента, но малко по-късно Хамилтън се отказа от състезанието заради поражения по пода и липса на притискаща сила.

Хамилтън за първия си сезон във Ферари: Кошмар!
Хамилтън за първия си сезон във Ферари: Кошмар!

Гран При на Сао Пауло на една от любимите писти на Хамилтън се оказа поредното трудно състезание за британеца тази година. Той завърши седми в спринта, в квалификацията отпадна още във втората част и на старта вчера направи два удара – първо с Карлос Сайнц след потеглянето и след това с Колапинто на правата към завой №4.

Медиите за карането на Верстапен: Гений, чудовище!
Медиите за карането на Верстапен: Гений, чудовище!
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хюндай: Грязин е вариант за мястото на Танак в WRC

Хюндай: Грязин е вариант за мястото на Танак в WRC

  • 10 ное 2025 | 08:44
  • 2799
  • 1
Андреа Стела: Важна втора поредна победа, днес Макс може би беше по-бърз

Андреа Стела: Важна втора поредна победа, днес Макс може би беше по-бърз

  • 9 ное 2025 | 21:51
  • 1913
  • 0
Леклер: Оскар не носи цялата вина за инцидента

Леклер: Оскар не носи цялата вина за инцидента

  • 9 ное 2025 | 21:34
  • 3795
  • 5
Пиастри: Нямаше как просто да изчезна при удара с Антонели

Пиастри: Нямаше как просто да изчезна при удара с Антонели

  • 9 ное 2025 | 21:25
  • 2730
  • 3
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

  • 9 ное 2025 | 21:11
  • 5969
  • 0
Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Сао Пауло

  • 9 ное 2025 | 21:10
  • 3365
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА глоби БФС

ФИФА глоби БФС

  • 10 ное 2025 | 13:21
  • 17725
  • 13
Италианец поема България за втори път

Италианец поема България за втори път

  • 10 ное 2025 | 12:08
  • 16370
  • 3
Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

Още двама основни футболисти няма да играят за националния тим на България

  • 10 ное 2025 | 11:38
  • 16919
  • 23
Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

Нико Петров: Левски остава фаворит за титлата, Янев показа, че има на какво да научи Веласкес

  • 10 ное 2025 | 09:00
  • 14422
  • 40
Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

Проблемът на Ливърпул за 390 милиона паунда: Защо новите попълнения провалят сезона на шампионите

  • 10 ное 2025 | 10:49
  • 11776
  • 6
Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

Меси се завърна в Барселона и жегна Лапорта

  • 10 ное 2025 | 12:29
  • 9994
  • 11