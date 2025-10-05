Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

Отборът на Хееренвеен, за който се състезава българинът Християн Петров, стигна до инфарктна победа с 2:1 при домакинството си срещу тима на Екселсиор (Ротердам) от 8-ия кръг на нидерландската Ередивизи. Благодарение на успеха Петров и компания се отдалечиха от зоната на изпадащите, където остана съперникът им.

Победата бе постигната по изключително инфарктен начин, след като домакините изоставаха в резултата до 89-ата минута. Тимът от Ротердам бе открил резултата през първото полувреме с гола на Иракли Йегоян в 11-ата минута и вече се виждаше победител, но в заключителните минути настъпи катаклизъм.

Част от промяната бе и самият Християн Петров, който бе започнал мача на резервната скамейка и влезе на терена в 87-ата минута на мястото на титуляра Василиос Загаритис.

Така секунди след появата на българина домакините получиха правото да изпълнят дузпа и в 89-ата минута възстанови равенството с изпълнението от бялата точка на Сам Керстен. Това обаче не бе всичко и в 4-ата минута на добавеното време Дилан Венте изригна с втори гол за домакините от Хееренвеен и те ликуваха с ценните три точки.

Това бе последен мач за Петров и компания преди паузата за националните отбори. След връщането на клубния футбол в средата на месеца отборът на Хееренвеен ще има гостуване на прекия конкурент в битката за оцеляване Телстар. Този мач предстои на 19-и октомври (неделя) от 13:15 часа българско време.