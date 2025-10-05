Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Хееренвеен
  3. Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

  • 5 окт 2025 | 00:42
  • 225
  • 0
Петров се включи от пейката за драматичен обрат на Хееренвеен

Отборът на Хееренвеен, за който се състезава българинът Християн Петров, стигна до инфарктна победа с 2:1 при домакинството си срещу тима на Екселсиор (Ротердам) от 8-ия кръг на нидерландската Ередивизи. Благодарение на успеха Петров и компания се отдалечиха от зоната на изпадащите, където остана съперникът им.

Победата бе постигната по изключително инфарктен начин, след като домакините изоставаха в резултата до 89-ата минута. Тимът от Ротердам бе открил резултата през първото полувреме с гола на Иракли Йегоян в 11-ата минута и вече се виждаше победител, но в заключителните минути настъпи катаклизъм.

Част от промяната бе и самият Християн Петров, който бе започнал мача на резервната скамейка и влезе на терена в 87-ата минута на мястото на титуляра Василиос Загаритис.

Така секунди след появата на българина домакините получиха правото да изпълнят дузпа и в 89-ата минута възстанови равенството с изпълнението от бялата точка на Сам Керстен. Това обаче не бе всичко и в 4-ата минута на добавеното време Дилан Венте изригна с втори гол за домакините от Хееренвеен и те ликуваха с ценните три точки.

Това бе последен мач за Петров и компания преди паузата за националните отбори. След връщането на клубния футбол в средата на месеца отборът на Хееренвеен ще има гостуване на прекия конкурент в битката за оцеляване Телстар. Този мач предстои на 19-и октомври (неделя) от 13:15 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Шопов титуляр при загуба на Осиек

Шопов титуляр при загуба на Осиек

  • 4 окт 2025 | 21:50
  • 714
  • 0
Фуфу с контузия, Оксфорд падна

Фуфу с контузия, Оксфорд падна

  • 4 окт 2025 | 19:03
  • 5534
  • 5
Алекс Колев избухна с два гола и асистенция, след като остана извън националния отбор

Алекс Колев избухна с два гола и асистенция, след като остана извън националния отбор

  • 4 окт 2025 | 17:36
  • 2063
  • 0
Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

  • 4 окт 2025 | 14:58
  • 1594
  • 2
Динамо (Букурещ) и Миланов се катерят към върха

Динамо (Букурещ) и Миланов се катерят към върха

  • 3 окт 2025 | 22:35
  • 1607
  • 0
Селта обърна ПАОК и Десподов

Селта обърна ПАОК и Десподов

  • 3 окт 2025 | 00:10
  • 11270
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 99906
  • 178
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 27139
  • 12
Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

Реал Мадрид отново е лидер в Ла Лига, Винисиус потопи "жълтата подводница"

  • 4 окт 2025 | 23:56
  • 15647
  • 45
Веласкес: Направихме много добър мач

Веласкес: Направихме много добър мач

  • 4 окт 2025 | 22:41
  • 5318
  • 6
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 29741
  • 48
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 28965
  • 13