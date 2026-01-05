Денят, в който Ибра не беше Ибра, а страхливец

Златан Ибрахимович разказа най-тежката история от собствения си живот и така за момент свали от себе си етикета на „недосегаем егоманиак“. Бившият футболист, който често говори за себе си в суперлативи – дори че е Бог, призна, че е имало момент на слабост, който никога не си е простил.

Той се случва веднага след раждането на по-големия му син Максимилиан през 2006 г., когато новороденото се разболява сериозно. В своята автобиография „Аз съм Златан“ футболистът подробно описва драмата, през която са преминали той и неговата партньорка Хелена Сегер.

При Максимилиан всичко беше различно: забелязахме, че повръща много. Не наддаваше на тегло, а отслабваше. Не знаехме дали това е нормално. Повръщаше непрекъснато. Всички ме успокояваха, че не е страшно, но накрая трябваше да отидем на лекар”, започна Ибрахимович.

Лекарите им съобщили, че детето има сериозен проблем и трябва да остане в болница за лечение.

Цялото ми тяло беше в спазъм. Никога не съм се чувствал така. Докато не се роди детето ми, бях господин Недосегаем. Можех да бъда ядосан и луд, но това беше различно. Бях напълно безпомощен.

Състоянието на сина му се влошаваше с всеки изминал ден. „Максимилиан ставаше все по-слаб, превърна се в кожа и кости. Изглеждаше, сякаш животът го напускаше...“

Когато лекарите съобщиха, че е необходима спешна операция на стомаха, Ибра е съкрушен: “Не си спомням пътя до болницата. Спомням си само коридора и миризмата. Тичах и питах къде е синът ми. Отведоха ме в залата, където Максимилиан лежеше. Беше по-малък от всякога, с тръбички по тялото и през носа. Тогава сякаш сърцето ми беше изтръгнато от гърдите.”

Преизпълнен с емоции и чувство на безпомощност, Златан взима решение, което и до днес помни като момент на слабост: Не можа да остане до детето и съпругата си.

Казах на Хелена: „Обичам ви и двамата. Ти си всичко за мен, но не мога да понеса това. Обади ми се за всичко, от което имаш нужда“. И избягах от болницата.

За щастие, операцията е успешна и Максимилиан се възстанови.

“Макси и днес има белег. Здрав е като всички деца на неговата възраст, а аз често си спомням за това. Честно казано, това ми дава по-добра перспектива за живота.”

Днес Максимилиан (19) и по-малкият му брат Винсент (17) играят за младежкия отбор на Милан - клуб, в който техният прочут баща изпълнява ролята на съветник.



