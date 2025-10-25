Популярни
Християн Петров не помогна на Хееренвеен да преодолее голямата си слабост

  • 25 окт 2025 | 01:32
Християн Петров не помогна на Хееренвеен да преодолее голямата си слабост

За пореден път през сезона Хееренвеен допусна късен гол и се лиши от важни точки. Отборът на Християн Петров направи зрелищно 3:3 у дома срещу НАК Бреда, но трябва да съжалява, защото допусна гол в четвъртата минута на добавеното време. Българският национал се появи при 3:2 в 86-ата минута.

Преди почивката нито един от двата тима не отправи точен удар, но Хееренвеен успя да поведе в самия край на полувремето след автогол на Терънс Конголо.

Между 55-ата и 58-ата минута НАК Бреда осъществи обрат с попадения на Лео Граймъл и Сидни ван Хойдонк. В 68-ата минута, Маас Вилемсен вкара за 2:2, а в 80-ата Вацлав Шейк заби трети гол за домакините. Влизането на Петров и Николай Хопланд беше с цел заздравяване на защитата, но секунди преди края Чарлс-Андрас Брим донесе точката на НАК Бреда.

В класирането Хееренвеен е на 11-то място с 13 точки, а при победа щеше да се изкачи на 5-ата позиция. Лидер в Ередивизи е Фейенорд с 25 точки, пред ПСВ Айндховен с 22 и АЗ Алкмаар с 18.

Снимки: Imago

