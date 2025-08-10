ВАР попречи на Петров и Хееренвеен да започнат с победа в Нидерландия

Отборът на Хееренвеен, за който се състезава българинът Християн Петров, стартира новия сезон в нидерландската Ередивизи с равенство 1:1 срещу тима на Волендам. Петров бе титуляр и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Домакините от Хееренвеен поведоха с ранен гол на Лук Брауерс в 4-ата минута. В началото на втората част Якоб Тренскоу също се разписа, но неговото попадение не бе зачетено заради засада след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Това се оказа фатално за Петров и компания, тъй като в 65-ата минута Озан Кокчу изравни за гостите от Волендам и попречи на Хееренвеен да стартира новия сезон с пълен комплект от точки.

Иначе това не бе единственият мач от Ередивизи, който се изигра, като се състояха още три срещи от първия кръг.

В една от тях шампионът ПСВ Айндховен стартира с убедителен успех от 6:1 в домакинството си на Спарта (Ротердам).

Междувременно друг съгражданите на Спарта от Екселиор (Ротердам) също записаха катастрофално поражение, като те отстъпиха с 0:5 от НЕК Неймеген.

Друг от нидерландските грандове Фейенорд също не допусна изненада и победи с 2:0 НАК Бреда.

В днешния 10-и август (неделя) ще се изиграят и останалите 4 мача от първия кръг на Ередивизи. В един от тях, който стартира от 15:30 часа българско време, вицешампионът Аякс ще посрещне Телстар.