За няколко минути Християн Петров не успя да помогне на Хееренвеен

Българският национал Християн Петров поигра малко в края при домакинската загуба на своя Хееренвеен от Твенте с 1:2 в двубой от третия кръг на нидерландската елитна дивизия. Защитникът се появи като смяна в 81-вата, когато съперникът водеше с 1:0 след точен удар на Даан Ротс (12’). Последва второ попадение за Твенте (Наджъ Юнювар 84’), а в добавеното време Хееренвеен върна един гол (Вацлав Сейк 90+4’), но това се оказа недостатъчно.

Така тимът на българина регистрира второ поражение с 1:2, след като преди седмица отстъпи и на Грьонинген със същия резултат. В този мач Петров остана резерва. Преди това бившият бранител на ЦСКА беше титуляр при 1:1 срещу Волендам на старта на сезона.

Християн Петров е сред извиканите от Илиян Илиев за идните световни квалификации срещу Испания (4 септември, София) и Грузия (7 септември, Тблиси).