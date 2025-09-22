Хееренвеен потрепери за първа победа през сезона

Популярни
  • 22 сеп 2025 | 01:32
  • 78
  • 0
След две равенства и три загуби в първите пет кръга на Ередивизи, Хееренвеен постигна така чаканата победа. Без наказания Християн Петров, отборът Робин Велдман се наложи с 3:2 над гостуващия НЕК Неймеген и се измъкна от зоната на изпадащите.

Хееренвеен водеше с 3:0 до средата на второто полувреме, когато гостите върнаха един гол и мачът тръгна в съвсем различна посока. Попаденията за тима от "Абе Ленстра" отбелязаха Ринго Меервелд (25'), Дилан Венте (50') и Якоб Тренсков (62'). Точни за НЕК бяха Коки Огава (65') и Сами Уаиса (83').

Последните минути се превърнаха в истинско изпитание за нервите на феновете на Хееренвеен. Техните любимци обаче издържаха, а в самия край на добавеното време Тярон Чери от гостите получи червен картон.

Поражението остави НЕК Неймеген на 7-о място в класирането с актив от 9 точки, колкото имат още Утрехт, Го Ахед Ийгълс и Спарта (Ротердам).

ПСВ изпусна победата в зрелищно дерби с Аякс
ПСВ изпусна победата в зрелищно дерби с Аякс

По-рано вчера Аякс ПСВ Айндховен и Аякс си спретнаха зрелищно 2:2 в голямото дерби на кръга. "Филипсите" на два пъти повеждаха, но така и не успяха да задържат аванса си.

В другия важен сблъсък в неделя АЗ Алкмаар се добра до равенство 3:3 срещу Фейенорд с гол от дузпа в 8-ата минута от добавеното време. Гостите от Ротердам са начело в подреждането с 16 точки, следван от ПСВ с 13 и Аякс и Грьонинген с по 12.

Снимки: Imago

