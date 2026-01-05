Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Последният дом за Бебетата на Бъзби

Последният дом за Бебетата на Бъзби

  • 5 яну 2026 | 12:48
  • 416
  • 0

Историята за трагичната катастрофа с футболистите на Манчестър Юнайтед в Мюнхен на 6 февруари 1958 година е добре позната. В нея загиват 23-а, а други 21 от пасажерите в самолета оцеляват. В машината са играчите на „червените дяволи“, които завинаги ще останат в историята като Бебетата на Бъзби. Англичаните играят мач от четвъртфиналите в турнира за Купата на европейските шампиони срещу Цървена звезда. Срещата приключва с реми – 3:3, ала след победата на „Олд Трафорд“ с 2:1 футболистите от Албиона се класират.

По време на престоя си в столицата на тогавашната Югославия играчите на Манчестър Юнайтед обитават тузарски хотел в центъра на града. Хотел Маджестик е на метри от пешеходната улица с баровските магазини, която днес се нарича „Кнез Михаилова“. Британската делегация избира лукса в онези години, тъй като в този хотел са отсядали популярни персони от цял свят. И днес до рецепцията висят снимки на видни посетители, сред които Ален Делон и Елизабет Тейълър. Също така множество кралски особи и аристократи.

Специално място обаче е отделено за Бебетата на Бъзби. Разбира се няма останал на работа човек от персонала през 1958, но бронзов плакет напомня, че именно Маджестик е бил последния „дом“ на славните футболисти. През 2028 година пък по-шумно са отбелязани 60 години от трагедията.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рууни: Лиъм Росиниър е най-добрият треньор, с когото съм работил

Рууни: Лиъм Росиниър е най-добрият треньор, с когото съм работил

  • 5 яну 2026 | 13:51
  • 69
  • 0
Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

  • 5 яну 2026 | 13:31
  • 1359
  • 1
Очакваното завръщане в Барселона е факт

Очакваното завръщане в Барселона е факт

  • 5 яну 2026 | 13:10
  • 464
  • 0
Денят, в който Ибра не беше Ибра, а страхливец

Денят, в който Ибра не беше Ибра, а страхливец

  • 5 яну 2026 | 12:45
  • 765
  • 1
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 19491
  • 19
Ювентус иска да си върне Киеза, но Ливърпул не смята да го пуска

Ювентус иска да си върне Киеза, но Ливърпул не смята да го пуска

  • 5 яну 2026 | 12:11
  • 1316
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

България си взе последно сбогом с великия Димитър Пенев

  • 5 яну 2026 | 12:40
  • 24976
  • 36
Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

Ицо Янев се допитал до Димитър Пенев преди последния успех над Левски, ето какъв съвет е получил

  • 5 яну 2026 | 12:08
  • 15150
  • 10
Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

Логичното се случи: Манчестър Юнайтед уволни Аморим

  • 5 яну 2026 | 12:18
  • 19491
  • 19
Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

Христо Стоичков: Димитър Пенев ме научи на много неща! Никога не ни остави

  • 5 яну 2026 | 09:47
  • 12453
  • 8
Голямо дерби в Самоков тази вечер

Голямо дерби в Самоков тази вечер

  • 5 яну 2026 | 13:30
  • 444
  • 0
Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

Ще получи ли Дарън Флетчър доверие до края на сезона и кои са фаворитите за нов мениджър на Ман Юнайтед?

  • 5 яну 2026 | 13:31
  • 1359
  • 1