Последният дом за Бебетата на Бъзби

Историята за трагичната катастрофа с футболистите на Манчестър Юнайтед в Мюнхен на 6 февруари 1958 година е добре позната. В нея загиват 23-а, а други 21 от пасажерите в самолета оцеляват. В машината са играчите на „червените дяволи“, които завинаги ще останат в историята като Бебетата на Бъзби. Англичаните играят мач от четвъртфиналите в турнира за Купата на европейските шампиони срещу Цървена звезда. Срещата приключва с реми – 3:3, ала след победата на „Олд Трафорд“ с 2:1 футболистите от Албиона се класират.

По време на престоя си в столицата на тогавашната Югославия играчите на Манчестър Юнайтед обитават тузарски хотел в центъра на града. Хотел Маджестик е на метри от пешеходната улица с баровските магазини, която днес се нарича „Кнез Михаилова“. Британската делегация избира лукса в онези години, тъй като в този хотел са отсядали популярни персони от цял свят. И днес до рецепцията висят снимки на видни посетители, сред които Ален Делон и Елизабет Тейълър. Също така множество кралски особи и аристократи.

Специално място обаче е отделено за Бебетата на Бъзби. Разбира се няма останал на работа човек от персонала през 1958, но бронзов плакет напомня, че именно Маджестик е бил последния „дом“ на славните футболисти. През 2028 година пък по-шумно са отбелязани 60 години от трагедията.