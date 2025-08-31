Петров и Хееренвеен изпуснаха победата

Популярни
  31 авг 2025
  • 108
  • 0
Хееренвеен с Християн Петров завърши наравно 2:2 като домакин срещу Гоу Ахед Йигълс в двубой от четвъртия кръг на Ередивизи. Бившият защитник на ЦСКА Петров бе резерва и се появи на терена в 83-ата минута на мястото на Николай Хоплънд.

Гостите поведоха в резултата още в първата минута с гол на Меле Мойленстеен, а в 18-ата попадение на Виктор Едвардсен бе отменено.

В 11-ата минута на добавеното време на първата част Хееренвеен изравни с гол на Хоплънд, а три минути след началото на второто полувреме Якуб Тренскоу даде аванс на домакините.

Го Ахед Йигълс стигна до точката в третата минута на добавеното време на мача с гол на Фин Стокерс.

