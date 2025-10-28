Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Хееренвеен
  Хееренвеен и Петров без проблеми за Купата на Нидерландия

Хееренвеен и Петров без проблеми за Купата на Нидерландия

  • 28 окт 2025 | 23:58
  • 256
  • 0
Хееренвеен и Петров без проблеми за Купата на Нидерландия

Отборът на Хееренвеен постигна убедителна победа с 3:0 в гостуването си на ВВВ-Венло от 1/32-финалите за Купата на Нидерландия. Синьо-белите нямаха особени проблеми в този мач и стигнаха лесно до успеха.

Цял мач за гостите записа българският национал Християн Петров, който бе използван в ролята на ляв бек.

Хееренвеен поведе рано в мача с гол на Вацлав Шейк още в 21-вата минута.

В началото на второто полувреме Ринго Меервелд удвои в точен изстрел в 47-ата минута.

В 73-тата минута Люк Верхей си отбеляза автогол, с който окончателно уби надеждите на домакините.

Така Хееренвеен продължава към 1/16-финалите и вече чака да разбере кой ще е следващият съперник там.

