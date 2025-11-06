Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Защитник на Левски с повиквателна за ключови мачове за Световното

Защитник на Левски с повиквателна за ключови мачове за Световното

  • 6 ное 2025 | 20:47
  • 2081
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - ЦСКА

Централният защитник на ЛевскиНикола Серафимов, получи повиквателна за националния отбор на Северна Македония, за който месец ноември ще е от ключово значение.

Западните ни съседи са в битка с Белгия и Уелс за първото и второто място в Група „J“ от квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада следващото лято.

Кой ще спечели "Вечното дерби"?
Кой ще спечели "Вечното дерби"?

Македонците имат гостуване на прекия съперник Уелс на 18 ноември, като това е последният им мач, докато „драконите“ и белгийците имат по още една среща преди това.

Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор
Вечното дерби е тук, а наградата е 65-инчов 4K телевизор

Пет дни по-рано, на 13 ноември, Северна Македония ще изиграе приятелски мач срещу Латвия. На този етап това изглежда като по-вероятният мач, в който ще играе Серафимов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" пак без Чочев и типичен нападател

Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" пак без Чочев и типичен нападател

  • 6 ное 2025 | 21:58
  • 6935
  • 24
Мъжът, който бе обвинен, че е ударил Наумов: Не съм аз, имам отговорна професия

Мъжът, който бе обвинен, че е ударил Наумов: Не съм аз, имам отговорна професия

  • 6 ное 2025 | 20:36
  • 1980
  • 5
11 точки разлика не е достатъчна! Лудогорец продължава да е фаворит за титлата

11 точки разлика не е достатъчна! Лудогорец продължава да е фаворит за титлата

  • 6 ное 2025 | 19:32
  • 2089
  • 2
Черно море II и Бенковски завършиха наравно

Черно море II и Бенковски завършиха наравно

  • 6 ное 2025 | 18:28
  • 1364
  • 0
Добра новина за защитник на Янтра (Габрово)

Добра новина за защитник на Янтра (Габрово)

  • 6 ное 2025 | 17:31
  • 594
  • 0
Феновете на ЦСКА с шествие преди дербито с Левски

Феновете на ЦСКА с шествие преди дербито с Левски

  • 6 ное 2025 | 17:23
  • 6422
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" пак без Чочев и типичен нападател

Ференцварош 0:0 Лудогорец, "орлите" пак без Чочев и типичен нападател

  • 6 ное 2025 | 21:58
  • 6935
  • 24
Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

Стартира продажбата на билетите за ЕвроВолей 2026 в София

  • 6 ное 2025 | 21:30
  • 4444
  • 0
Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

Скандинавци и испанци водят преговори с Лудогорец

  • 6 ное 2025 | 15:49
  • 30813
  • 24
Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

Огромно намаление на цените на билетите за следващия мач от Евролигата в София

  • 6 ное 2025 | 17:08
  • 7499
  • 4
Следете Евролигата със Sportal.bg: Започнаха последните два мача за тази вечер

Следете Евролигата със Sportal.bg: Започнаха последните два мача за тази вечер

  • 6 ное 2025 | 20:29
  • 3120
  • 0
Лига Европа: Започнаха късните мачове

Лига Европа: Започнаха късните мачове

  • 6 ное 2025 | 21:04
  • 16997
  • 0