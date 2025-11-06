Защитник на Левски с повиквателна за ключови мачове за Световното

Централният защитник на Левски – Никола Серафимов, получи повиквателна за националния отбор на Северна Македония, за който месец ноември ще е от ключово значение.

Западните ни съседи са в битка с Белгия и Уелс за първото и второто място в Група „J“ от квалификациите за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада следващото лято.

Македонците имат гостуване на прекия съперник Уелс на 18 ноември, като това е последният им мач, докато „драконите“ и белгийците имат по още една среща преди това.

Пет дни по-рано, на 13 ноември, Северна Македония ще изиграе приятелски мач срещу Латвия. На този етап това изглежда като по-вероятният мач, в който ще играе Серафимов.