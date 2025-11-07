Официалният магазин на Левски се пренася на "Васил Левски" за дербито

Официалният магазин на Левски ще се пренесе на стадион “Васил Левски” по време на дербито с ЦСКА. Феновете ще могат да закупят артикули, които по принцип се продават на стадион “Георги Аспарухов”.

Ето какво пишат от Левски:

Официалният магазин на "Левски" се пренася на стадион "Васил Левски"!

За ваше удобство в часовете преди и след мача с "ЦСКА - София" на паркинга пред сектор "А" на Националния стадион ще ви очаква пълният асортимент от стока, който можете да намерите и в официалния магазин на стадион "Георги Аспарухов".