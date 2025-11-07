Леклер: Искам да се кача на подиума на "Интерлагос“

След силното представяне в Остин и Мексико Сити Шарл Леклер е мотивиран да стигне до подиума в Гран При на Сао Пауло в неделя.

"Харесвам пистата, но никога не съм постигал това, което бих искал., обясни Шарл, който от пристигането си в Сао Пауло приема поздравления за годежа му.

„Много, много съм щастлив, разбира се - призна Шарл. - Беше специална седмица, пълна с емоции. Това е много специален момент за всеки, който иска да направи тази стъпка, а аз и Алекс сме невероятно щастливи.“

Когато го попитаха кой ще е следващият пилот, който ще се сгоди, Шарл веднага посочи към Гасли: „Пиер! Трябва да го поставя под напрежение, израснахме заедно, така че е редно той да е следващият.“

„Важно е да не се увличаме по положителните резултати, постигнати в Мексико и Остин. И в двата случая заслугата беше на перфектното изпълнение от петък до неделя, а това е изключително трудно за постигане. Вероятно е още по-трудно, когато условията са непредсказуеми, както често се случва тук, в Бразилия", допълни Леклер.

„Наясно сме, че нямаме темпото на Макларън и Ред Бул - подчерта Леклер. - А и Мерцедес на някои писти може да са много силни. Но това не зависи от нас, така че ще продължим да се фокусираме върху работата си, точно както направихме в Мексико и Остин – подход, който даде резултат. Но когато се състезаваш за Ферари, целта ти винаги трябва да е победата, този сезон не е изключение."

Пилотите на Ферари нямат подиум в Бразилия от 2022 година, когато Карлос Сайнц завърши трети, а Леклер никога не е печелил трофей на "Интерлагос".

„Да, странно е. Това не е писта като тази в Будапеща, където никога не съм бил особено силен. Харесвам "Интерлагос" и смятам, че по отношение на представянето ми никога не е било зле. Но по една или друга причина в състезанието нещата никога не са се получавали, както сме искали. Въпреки това миналото не ме интересува. Ако успеем да направим всичко перфектно, в неделя може да имам добър шанс да се кача за първи път на този подиум. А и на "Интерлагос" сме виждали толкова много луди състезания, така че... никога не казвай никога.“

Леклер се надява, че Бразилия може да му предложи шанс, възможност да опита да затвори 2025 година с поне една победа, която ще помогне на битката на Ферари за второто място в шампионата при конструкторите.

„Ако дойде победа - отговори Леклер с усмивка. - Вероятно ще бъдем и по-близо до второто място в класирането при конструкторите. Смятам, че е важно да спечелим поне едно състезание в рамките на сезона, като отбор ще бъдем по-щастливи, но второто място в края на сезона остава нашата цел.“

Снимки: Gettyimages