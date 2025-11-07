Зак Браун: Предпочитам да загубим титлата, отколкото да фаворизираме един пилот

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун направи едно много противоречиво изказване преди началото на уикенда за Гран При на Сао Пауло. В официалния подкаст на Формула 1 – Beyond the Grid американецът заяви, че предпочита неговият отбор да загуби титлата при пилотите, вместо да фаворизира един от двамата си пилоти.

Преди финалните четири кръга за сезон 2025 Ландо Норис е начело в генералното класиране 357 точки и аванс от един пункта пред своя съотборник Оскар Пиастри. Трети, на 36 точки зад лидера, се движи Макс Верстапен, а Браун заяви, че би предпочел да види нидерландеца да печели петата си световна титла, вместо той да фаворизира един измежду Норис и Пиастри.

„Ние сме добре запознати със случилото се през 2007 година. Двама пилоти с равни точки, единият отива напред, но ние имаме двама пилоти, които искат да спечелят титлата. Ние играем в нападение, а не в защита.



„Предпочитам да кажа, че сме направили най-доброто, на което сме способни и двамата ни пилоти са били с равни точки, но другият ни победи вместо да кажа на един от пилотите ни, че сме решили да застанем зад съотборника му, въпреки че разликата между тях е само точка. Забравете. Ние няма да се състезаваме така. Ако 2007 се повтори, аз бих предпочел да е това вместо да си играя на фаворити, ние няма да го направим“, каза Браун.

През 2007 година Макларън беше в сходна ситуация с Фернандо Алонсо и Люис Хамилтън, но вътрешната битка между двамата и всички скандали позволиха на Кими Райконен да им открадне титлата в самия край на сезона. Финландецът спечели титлата с аванс от само точка пред Хамилтън и Алонсо, които завършиха шампионата с равен актив от по 109 пункта.

