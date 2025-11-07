Популярни
Пирели може отново да ограничи продължителността на стинтовете в Катар

  • 7 ное 2025 | 14:43
Ръководителят на програмата на Пирели във Формула 1 Марио Изола разкри, че италианският производител разглежда възможността тази година отново да ограничи максималната продължителност на стиновете по време на Гран При на Катар в края на месеца.

Припомняме, че преди две години от Пирели наложиха максимална продължителност на един стинт от 18 обиколки, което при състезателна дистанция от 57 тура задължи всички пилоти да направят по три спирания в бокса. Тогава това беше сторено от съображения за сигурност, след като структурата на гумите не издържаше на прекомерните натоварвания върху агресивните бордюри на „Лусайл“.

Отделно катараското трасе включва множество високоскоростни завои, които натоварват допълнително гумите, които и без това са подложени под голям стрес от абразивния асфалт. Комбинацията от всички тези фактори превръщат Гран При на Катар в най-натоварващото състезание за гумите, което може да доведе до ново ограничение на продължителността на стинтовете. Най-вероятно тази година продължителността ще бъде по-дълга от тази през 2023 година, което ще позволи на тимовете да покрият дистанцията със само две смени на гуми, а не с три, както беше преди две години.

Снимки: Gettyimages

