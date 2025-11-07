Хамилтън коментира слуховете за бъдещето му във Ферари

Люис Хамилтън коментира слуховете около бъдещето му във Ferrari, които набраха скорост тази седмица с предположенията, че Оливър Беарман може да смени 7-кратния световен шампион в тима от Маранело.
Заради разочароващия сезон 2025, в който Люис ще запише най-слабата си кампания в цялата си 19-годишна кариера, бързо се появиха спекулации, че Скудерията няма да предложи удължаване на договора на Хамилтън.
Тъй като контрактът му изтича в края на сезон 2026, 40-годишният пилот почти не обърна внимание на въпроса, заявявайки, че има „достатъчно дълъг договор“ и че е „малко далеч“ от разговори за каквото и да е удължаване.
"Имам достатъчно дълъг договор, все още сме малко далеч от разговори за удължаването му - обясни в Сао Пауло Хамилтън. - Обикновено преговаряме за нов договор или удължаването му една година преди края му, така че има време."
Снимки: Gettyimages