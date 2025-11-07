Хамилтън коментира слуховете за бъдещето му във Ферари

Люис Хамилтън коментира слуховете около бъдещето му във Ferrari, които набраха скорост тази седмица с предположенията, че Оливър Беарман може да смени 7-кратния световен шампион в тима от Маранело.

Заради разочароващия сезон 2025, в който Люис ще запише най-слабата си кампания в цялата си 19-годишна кариера, бързо се появиха спекулации, че Скудерията няма да предложи удължаване на договора на Хамилтън.

The roars rang out around Interlagos when Lewis Hamilton took Ayrton Senna's McLaren MP4/5B for a spin 12 months ago 💚💛#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/vC6evZPCIS — Formula 1 (@F1) November 6, 2025

Люис Хамилтън срещу стюардите във Формула 1: Няма прозрачност и отчетност

Тъй като контрактът му изтича в края на сезон 2026, 40-годишният пилот почти не обърна внимание на въпроса, заявявайки, че има „достатъчно дълъг договор“ и че е „малко далеч“ от разговори за каквото и да е удължаване.

"Имам достатъчно дълъг договор, все още сме малко далеч от разговори за удължаването му - обясни в Сао Пауло Хамилтън. - Обикновено преговаряме за нов договор или удължаването му една година преди края му, така че има време."

Чистка в Астън Мартин, Нюи ще събира нов екип

Зак Браун: Предпочитам да загубим титлата, отколкото да фаворизираме един пилот

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages