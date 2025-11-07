Люис Хамилтън срещу стюардите във Формула 1: Няма прозрачност и отчетност

Пилотът на Ферари Люис Хамилтън заяви, че „липсва всякаква яснота“ относно решенията на стюардите във Формула 1, изразявайки недоволството си от наказанието, което получи по време на Гран При на Мексико.

В 6 обиколка, след продължителна битка с Макс Верстапен, Хамилтън получи 10-секундно наказание за напускане на пистата в завой №4 и придобиване на „трайно предимство“. Това наказание го изпрати зад група автомобили след спирането му в бокса и го лиши от възможността да се бори за място в топ 4.

Хамилтън поддържа тезата, че не е спечелил предимство, преминавайки през зона за сигурност с много ниско сцепление. Той остана озадачен от решението, тъй като в предишния завой Верстапен също бе излязъл на тревата, което директно доведе до сблъсъка им в завой №4.

Съотборникът на Хамилтън, Шарл Леклер, също излезе от пистата в първата обиколка, докато седемкратният световен шампион направи всичко възможно да задържи болида си на трасето. Хамилтън определи решението да бъде наказан само той за тези инциденти като „лудост“. Бившият му колега от Мерцедес, Джордж Ръсел, сподели мнението му и изрази недоумение защо стюардите не са предприели действия срещу това, което той нарече „косене на трева“.

След като пресече завой 2 в първата обиколка, Льоклер върна позицията си на лидера Ландо Норис, но все пак остана пред Хамилтън. В крайна сметка Верстапен се озова на четвърто място между Хамилтън и Ръсел – позицията, която заемаше, когато беше принуден да напусне пистата в завой 1.

Запитан в Сао Пауло дали има по-добра представа защо е бил наказан, Хамилтън отговори: „Не особено. Няма никаква яснота и мисля, че това е голяма част от проблема. Прозрачност и отчетност.“

„Също така, тайнствеността, с която се взимат решенията зад кулисите, е нещо, което определено трябва да се разгледа. Предполагам, че това е нещо, което трябва да се свърши задкулисно“, добави той.

Хамилтън направи препратка към травмиращата загуба на битката за титлата в Абу Даби през 2021 г. и добави: „Не знам дали осъзнават тежестта на своите решения. В крайна сметка, решенията могат да определят резултатите от шампионати, както сте виждали в миналото. Сигурен съм, че трябва да се поработи в тази насока.“

Хамилтън и Верстапен бяха оневинени за лекия контакт помежду им в завой 1 – състезателен инцидент, който в крайна сметка предизвика битката им през завои 3 и 4 и струващото скъпо на Хамилтън излизане от пистата.

