  3. ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

ЦСКА си хареса норвежки талант, желан от Рейнджърс и редица клубове от Висшата лига

  • 6 дек 2025 | 09:28
Младият полузащитник на норвежкия Тромсьо Йенс Йерто-Дал е в плановете на ЦСКА, твърди TEAMtalk. Изданието публикува обширен материал за 20-годишния дефанзивен халф, който прави фурор в норвежкия елит.

Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре
Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре

Шотландският гранд Рейнджърс е основен фаворит за подписа на Дал, който е оценяван на близо 5 милиона евро. Младежкият национал на Норвегия се превръща в един от най-желаните таланти в европейския футбол в момента и се води ожесточена конкуренция за подписа му.

Информацията гласи, че ЦСКА е отправил официална оферта до Тромсьо, но очевидно преминаването му при "червените" би било много трудно осъществимо. Талантът е желан от редица клубове от водещите първенства, включително от Висшата лига - Лийдс, Борнемут, Брайтън, Съндърланд и Уулвърхемптън.

Йенс-Йерто Дал е висок 193 см и вече има 87 мача с 12 гола и 8 асистенции за родния си клуб Тромсьо. Tимът му завърши трети в първенството на Норвегия.

Емил Ценов не влезе при загуба на Оренбург

Милен Желев и Оцелул се настаниха в топ 6

Станев: Две минути ни разделиха с точката

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Мобилният магазин на ЦСКА гостува във Варна утре

Черно море без трима важни футболисти срещу ЦСКА

11-те на Локомотив (Сф) и Ботев (Пд)

Пряк сблъсък за топ 4 на "Тича"

Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"

„Вабанк“: Веласкес ли е виновникът за загубата на Левски от Славия

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

