Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Сезон 2025 във Формула 1 продължава с една от най-класическите надпревари в календара на световния шампионат – Гран При на Сао Пауло. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд на „Интерлагос“, който за пета поредна година ще включва спринтовия формат. Всички часове са в българско време.

Петък (7 ноември):

16:30 часа – Формула 1 тренировка

20:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (8 ноември):

16:00 часа – Формула 1 спринт (24 обиколки)

20:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (9 ноември):

19:00 часа – Формула 1 състезание (71 обиколки)

Снимки: Sportal.bg