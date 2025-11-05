Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

  • 5 ное 2025 | 13:09
Сезон 2025 във Формула 1 продължава с една от най-класическите надпревари в календара на световния шампионат – Гран При на Сао Пауло. Тук може да намерите програмата на предстоящия уикенд на „Интерлагос“, който за пета поредна година ще включва спринтовия формат. Всички часове са в българско време.

Петък (7 ноември):
16:30 часа – Формула 1 тренировка
20:30 часа – Формула 1 квалификация за спринт

Събота (8 ноември):
16:00 часа – Формула 1 спринт (24 обиколки)
20:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (9 ноември):
19:00 часа – Формула 1 състезание (71 обиколки)

Снимки: Sportal.bg

