Верстапен скоро ще говори свободно португалски?

  • 7 ное 2025 | 12:34
  • 368
  • 0

В навечерието на първата си домашна Гран При на „Интерлагос“ в Сао Пауло, пилотът на Заубер Габриел Бортолето разказа за приятелството си с Макс Верстапен и издаде интересна новина за световния шампион. Бортолето прогнозира, че в скоро време Макс ще говори свободно португалски.

На шеговит въпрос дали четирикратният световен шампион става все повече бразилец с времето, местният герой подчерта, че партньорката му Кели му помага много в това отношение: „Мисля, че той има приятелка, която може да го научи на много – така че не съм само аз! Около него има много хора от Бразилия.“

Чистка в Астън Мартин, Нюи ще събира нов екип
Чистка в Астън Мартин, Нюи ще събира нов екип

Запитан доколко Верстапен му е помогнал в младата му кариера във Формула 1 досега, Бортолето добави: „Той ми помогна много. Правим много симулации заедно, играем игри заедно. Той е човек, на когото много се възхищавам. Работи с мен още от Формула 3, помагаше ми там и по целия ми път към Формула 1.“

Накрая Бортолето разкри, че Верстапен разбира португалски много по-добре, отколкото хората си мислят.

Верстапен: Ще ми трябва късмет в битката за титлата
Верстапен: Ще ми трябва късмет в битката за титлата

„Той разбира португалски много добре – така че ако говорите на португалски около него, той ще разбере. Просто не го говори. Но знае много думи – и определено е човек, с когото се гордея, че съм приятел, и съм щастлив, че ми е помогнал толкова много", обясни Бортолето.

Люис Хамилтън срещу стюардите във Формула 1: Няма прозрачност и отчетност
Люис Хамилтън срещу стюардите във Формула 1: Няма прозрачност и отчетност
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Снимки: Gettyimages

