  През 2027 ще има повече спринтове във Формула 1

През 2027 ще има повече спринтове във Формула 1

  • 5 дек 2025 | 19:51
  • 141
  • 0
През 2027 ще има повече спринтове във Формула 1

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали обяви, че през 2027 година спринтовите състезания във Формула 1 ще се увеличат. Сега има спринтове в 6 уикенда, в които организацията е по-различна от традиционната и има само една свободна тренировка.

„Със сигурност, в бъдеще спринтовете ще са повече от шест, още в следващия календар, който ще редим – обясни Доменикали пред Sky Sport. – Свободните тренировки не привличат достатъчно зрителите, а спринтът означава оспорвана надпревара и позволява на пилотите да се борят за точки още в събота.

Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10
Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10

„24 състезателни уикенда са устойчив календар за Формула 1, не е истина, че толкова много състезания са натоварващи, има хора, които ходят на плаж между отделните стартове, така че няма проблеми.“

Календарът за догодина е факт, но от известно време се очаква стартът на дискусията за това кои други писти могат да приемат спринтове още от 2027 година.

Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен
Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен
 Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
