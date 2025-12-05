През 2027 ще има повече спринтове във Формула 1

Главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали обяви, че през 2027 година спринтовите състезания във Формула 1 ще се увеличат. Сега има спринтове в 6 уикенда, в които организацията е по-различна от традиционната и има само една свободна тренировка.

„Със сигурност, в бъдеще спринтовете ще са повече от шест, още в следващия календар, който ще редим – обясни Доменикали пред Sky Sport. – Свободните тренировки не привличат достатъчно зрителите, а спринтът означава оспорвана надпревара и позволява на пилотите да се борят за точки още в събота.

„24 състезателни уикенда са устойчив календар за Формула 1, не е истина, че толкова много състезания са натоварващи, има хора, които ходят на плаж между отделните стартове, така че няма проблеми.“

Календарът за догодина е факт, но от известно време се очаква стартът на дискусията за това кои други писти могат да приемат спринтове още от 2027 година.

