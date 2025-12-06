Локо (Пловдив) посреща Арда - какво ще стане на "Лаута"

Отборите на Локомотив (Пловдив) и Арда се изправят един срещу друг в мач от 19-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на “Лаута” стартира в 15:00 часа с първия съдийски сигнал на Никола Попов.

Срещата намира домакините в негативна серия от три поредни мача без победа, като в миналия кръг “смърфовете” загубиха в самия край гостуването си на ЦСКА. Пловдивчани са на шеста позиция с 29 точки. Арда от своя страна пък е в поредица от четири срещи без загуба, но са едва на десета позиция с 21 точки. Играчите на Александър Тунчев последно направиха две поредни нулеви равенства - срещу Локомотив (София) и Ботев (Пловдив).

Именно 0:0 завърши и първият мач между двата отбора в рамките на сезона. На 11 август в Кърджали двата тима не успяха да си отбележат попадение.