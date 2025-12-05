Хамилтън посочи проблемите на Ферари в Абу Даби

Преди последното състезание за сезон 2025 във Формула 1 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън посочи основните проблеми, с които е трябвало да се бори във втората свободна тренировка днес.

Хамилтън пропусна първата сесия, като в нея колата му кара Артур Леклер – по-малкият брат на Шарл Леклер.

„Говорих с момчетата в бокса и им казах какви са моите проблеми и искам да ги решим заедно – обясни по-късно Хамилтън. – Търсим начин да подобрим поведението на колата, да премахнем подскачането и да се отървем от недозивавиването.

„Ако успеем да оправим това за третата тренировка, то мисля, че можем да стигнем до по-добра позиция. В първия и втория сектор темпото ми беше добро, но в третия сектор губя седем десети от секундата. Ако оправим това, ще е по-добре.“

Снимки: Gettyimages