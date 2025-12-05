Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън посочи проблемите на Ферари в Абу Даби

Хамилтън посочи проблемите на Ферари в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 20:52
  • 355
  • 0

Преди последното състезание за сезон 2025 във Формула 1 7-кратният световен шампион Люис Хамилтън посочи основните проблеми, с които е трябвало да се бори във втората свободна тренировка днес.

Хамилтън пропусна първата сесия, като в нея колата му кара Артур Леклер – по-малкият брат на Шарл Леклер.

Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10
Норис се откъсна пред Верстапен във втората тренировка, Пиастри извън топ 10

„Говорих с момчетата в бокса и им казах какви са моите проблеми и искам да ги решим заедно – обясни по-късно Хамилтън. – Търсим начин да подобрим поведението на колата, да премахнем подскачането и да се отървем от недозивавиването.

„Ако успеем да оправим това за третата тренировка, то мисля, че можем да стигнем до по-добра позиция. В първия и втория сектор темпото ми беше добро, но в третия сектор губя седем десети от секундата. Ако оправим това, ще е по-добре.“

Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен
Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен
 Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Лоран Мекис е сигурен, че японският пилот Юки Цунода може да получи втори шанс

Лоран Мекис е сигурен, че японският пилот Юки Цунода може да получи втори шанс

  • 5 дек 2025 | 19:06
  • 375
  • 0
Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен

Доктор Марко се притесни за титлата на Верстапен

  • 5 дек 2025 | 18:47
  • 1078
  • 1
Ред Бул: Няма никакви проблеми с колата на Верстапен

Ред Бул: Няма никакви проблеми с колата на Верстапен

  • 5 дек 2025 | 18:13
  • 1048
  • 1
Зак Браун потвърди, че Макларън ще използва заповеди от бокса

Зак Браун потвърди, че Макларън ще използва заповеди от бокса

  • 5 дек 2025 | 17:44
  • 959
  • 2
Макс Верстапен:  Изглежда, че има солидна разлика, която трябва да наваксаме

Макс Верстапен:  Изглежда, че има солидна разлика, която трябва да наваксаме

  • 5 дек 2025 | 17:10
  • 983
  • 0
Оскар Пиастри: Усещането не беше перфектно, но не е нещо съществено

Оскар Пиастри: Усещането не беше перфектно, но не е нещо съществено

  • 5 дек 2025 | 16:31
  • 1034
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

  • 5 дек 2025 | 21:05
  • 24186
  • 71
Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

Хулио: Не загубихме от Славия заради ротациите

  • 5 дек 2025 | 16:00
  • 37618
  • 106
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до 10-а победа

  • 5 дек 2025 | 19:38
  • 5444
  • 7
Звезда и Барса се надлъгват в Белград

Звезда и Барса се надлъгват в Белград

  • 5 дек 2025 | 21:24
  • 2077
  • 0
Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

Дунав лети уверено към елита с гол последната минута

  • 5 дек 2025 | 19:20
  • 12340
  • 26
Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

Жалко! Наказаха Никола Цолов след квалификацията в Абу Даби

  • 5 дек 2025 | 15:08
  • 20745
  • 15