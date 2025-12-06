Популярни
  Генчев ще опита да излъже Херо в "Надежда"

Генчев ще опита да излъже Херо в "Надежда"

  6 дек 2025 | 07:30
Локомотив София и Ботев Пловдив ще се изправят един срещу друг в мач от последния кръг на efbet Лига за годината. Срещата започва в 12:30 часа. Двубоят ще се проведе на стадион "Локомотив" в София. Двата отбора ще се борят за ценни точки в българското първенство, като и двата тима имат нужда от победа, за да подобрят позициите си в класирането.

В момента Локомотив София заема 9-то място с 23 точки от 18 изиграни мача. Столичани се намират само на две точки пред своя съперник Ботев Пловдив, който е на 11-та позиция с 21 точки от същия брой срещи. Победа за домакините би им позволила да се отдалечат от опасната зона и да се доближат до отборите в топ 6, докато успех за "канарчетата" би им дал възможност да изпреварят софиянци в класирането.

Локомотив София демонстрира отлична форма в последните си пет мача с три победи, една равна среща и само една загуба. От своя страна Ботев Пловдив завърши наравно 0:0 с Арда (Кърджали) в последния си шампионатен двубой, но пък "канарчетата" показват затягане за редиците след идването на новия наставник Димитър Димитров - Херо.

В последните пет срещи между двата отбора, Локомотив София има лек превес с две победи срещу една за Ботев Пловдив и една равна среща. Най-скорошната среща между тях се състоя на 10 август 2025 г., когато Локомотив София победи като гост с 1:0.

Удар за Ботев е това, че "канарчетата" няма да могат да разчитат на звездата си Тодор Неделев, който получи разтежение на загрявката преди мача с Арда.

