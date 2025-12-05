Фернандо Алонсо получи бастун за Коледа

Анонимната размяна на подаръци между пилотите във Формула 1 донесе бастун на двукратния световен шампион Фернандо Алонсо. 44-годишният пилот на Астън Мартин е най-възрастният във Формула 1 и статистиката сочи, че когато той дебютира в световния шампионат през 2001, 8 от сегашните му съперници все още не са били родени.

Размяната на подаръци между пилотите във Формула 1 носи названието „Тайният Дядо Коледа“ и всеки трябва да познае от кого е неговият подарък.

🎁🎅🏻 Nico Hulkenberg le regala a Fernando Alonso en el amigo invisible de los pilotos …. ¡Un bastón! 👴🏻🤣🤣pic.twitter.com/zfVf9jEGNV — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) December 4, 2025

Феновете предполагат, че подаръкът на Алонсо идва от Нико Хюлкенбург, но тепърва предстои да разберем кой какви подаръци ще получи.

Снимки: Gettyimages