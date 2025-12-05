Популярни
Фернандо Алонсо получи бастун за Коледа

  • 5 дек 2025 | 20:04
  • 682
  • 0

Анонимната размяна на подаръци между пилотите във Формула 1 донесе бастун на двукратния световен шампион Фернандо Алонсо. 44-годишният пилот на Астън Мартин е най-възрастният във Формула 1 и статистиката сочи, че когато той дебютира в световния шампионат през 2001, 8 от сегашните му съперници все още не са били родени.

Размяната на подаръци между пилотите във Формула 1 носи названието „Тайният Дядо Коледа“ и всеки трябва да познае от кого е неговият подарък.

Феновете предполагат, че подаръкът на Алонсо идва от Нико Хюлкенбург, но тепърва предстои да разберем кой какви подаръци ще получи.

Снимки: Gettyimages

