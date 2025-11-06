Меси: Когато спечелих Световното, имах същото усещане, както когато се родиха децата ми

Лионел Меси присъства на Американския бизнес форум (ABF), който събира политически лидери, бизнесмени и спортисти в Маями. Нападателят на Интер Маями получи златния ключ на града на церемония, на която говориха също Доналд Тръмп и Джани Инфантино, съответно президенти на Съединените щати и ФИФА.

Аржентинският национал говори за перспективите за Световното първенство през 2026 г. и припомни спечелването на надпреварата през 2022 г. в Катар.

„Трудно е да се обясни как се чувстваме. Когато спечелих Световното първенство, имах същото усещане, както когато се родиха децата ми“, заяви той, признавайки, че има „много високи очаквания Световното първенство през 2026 г. да бъде нещо изключително“.

„Ще има много красиви мачове. Ще участват големи отбори от всички краища на света“, добави той.

Меси направи преглед на кариерата си и припомни пристигането си като много млад в Барселона и престоя си в ПСЖ.

„Беше трудно да отида в Барселона. Сблъсках се със сложни ситуации, но никога не съм се съмнявал в себе си, нито съм отстъпвал. Винаги съм казвал, че Бог ми е дал дарба, че ме е избрал, въпреки че съм направил много жертви по пътя. На 13 години оставих всичко зад гърба си и започнах нов живот. Жена ми се появи, когато бях на 20 или 21 години. Промените или адаптациите никога не са лесни. В Париж не се чувствах добре, не се забавлявах. Всичко беше ново за мен, много различно от това, с което бях свикнал. Но освен това, останаха положителните неща, които преживяхме като семейство и които ни помогнаха да продължим да растем“, призна той, говорейки за преместването в Маями.

„Беше различно, защото беше семейно решение. Означава много, да можеш да избереш къде искаш да бъдеш. Прави всичко много по-лесно. Откакто пристигнах в този невероятен град, всичко беше невероятно. Обичта на хората от първия ден беше впечатляваща“, коментира той, засягайки възможен край на кариерата си.

„Моето наследство не е нещо, за което мисля, или нещо, което ме тревожи или си представям. Опитвам се да се наслаждавам на ежедневието. Благодарен съм, че правя това, което обичам, откакто съм дете, знаейки също, че времето минава. Така че в момента се наслаждавам и на малките неща, на които като млад не отдавах такова значение. Когато се оттегля, ще оценя всичко, което съм направил в кариерата си“, сподели той.

Нападателят вече мисли какво би могъл да прави, след като окачи бутонките.

„За съжаление, футболът има срок на годност. Обичам да мисля какво мога да правя по-нататък, откъде мога да започна. Светът на бизнеса ме интересува, харесва ми. Бих искал да уча, тепърва започвам с това. Откакто пристигнах в Маями, научих много повече за американския футбол, вече следя баскетбол, тенис и падел“, завърши той.