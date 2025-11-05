“Адидас” показа екипите на Аржентина, Испания, Германия, Италия и още куп отбори за 2026-а

От “Адидас” обявиха новите екипи на 22-та национални футболни отбора, на които германският концерн е спонсор. Въпросните титулярни фланелки ще бъдат използвани от тимовете през 2026 година, включително и на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.
Сред показаните екипи е този на световния шампион Аржентина, който е в традиционните за “гаучосите” широки и вертикални ивици в небесносиньо и бяло. Останалите вече класирали се за Мондиал 2026 отбори с потвърдени екипи от ”Адидас” са Япония, Саудитска Арабия, Алжир, Катар, Колумбия и домакините от Мексико.
Екипите на част от водещите национални отбори в Европа също станаха ясни. Така вече е известен екипът на европейския първенец Испания, който очаквано е в преобладаващо червено, допълнено от вертикални жълти линии и тъмносини ръкави. Фланелката на Италия е в традиционното за тима синьо, докато тази на Германия е препратка към екипа на "Маншафта" за Мондиал 1994. Подобно на “Ла Фурия”, фланелката на Белгия също е червена с жълти детайли.
Останалите представени от “Адидас” фланелки са на Перу, Швеция, Шотландия, Венецуела, Унгария, Северна Ирландия, Коста Рика, ОАЕ, Чили, Украйна и Уелс.