“Адидас” показа екипите на Аржентина, Испания, Германия, Италия и още куп отбори за 2026-а

От “Адидас” обявиха новите екипи на 22-та национални футболни отбора, на които германският концерн е спонсор. Въпросните титулярни фланелки ще бъдат използвани от тимовете през 2026 година, включително и на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Сред показаните екипи е този на световния шампион Аржентина, който е в традиционните за “гаучосите” широки и вертикални ивици в небесносиньо и бяло. Останалите вече класирали се за Мондиал 2026 отбори с потвърдени екипи от ”Адидас” са Япония, Саудитска Арабия, Алжир, Катар, Колумбия и домакините от Мексико.

🚨 OFFICIAL: Argentina's new home jersey for the World Cup 2026. 👕💫🇦🇷



pic.twitter.com/64at26M0qa — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 5, 2025

🚨 OFFICIEL ! 𝗟𝗘 𝗠𝗔𝗜𝗟𝗟𝗢𝗧 𝗗𝗨 𝗝𝗔𝗣𝗢𝗡 🇯🇵 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗗𝗨 𝗠𝗢𝗡𝗗𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟲 ! 👕🏆



Exceptionnel non ? 🍗 pic.twitter.com/6snNeVsKxG — Actu Foot (@ActuFoot_) November 5, 2025

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Algeria's home kit for the FIFA World Cup has been unveiled.



Another belter. 🇩🇿 pic.twitter.com/TkxifgCvQX — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 5, 2025

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Colombia's home kit for the FIFA World Cup has been unveiled.



Fire. 🇨🇴 pic.twitter.com/yjD23TPVLE — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 5, 2025

🇲🇽 México hace oficial su camiseta @adidasfootball para el Mundial 2026.



Regresa el verde y un gráfico inspirado en la Piedra del Sol, remitiendo al modelo de 1998. Acompañan detalles en blanco y rojo, además del lema "Somos México". pic.twitter.com/yOviCm1bfw — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) November 5, 2025

Екипите на част от водещите национални отбори в Европа също станаха ясни. Така вече е известен екипът на европейския първенец Испания, който очаквано е в преобладаващо червено, допълнено от вертикални жълти линии и тъмносини ръкави. Фланелката на Италия е в традиционното за тима синьо, докато тази на Германия е препратка към екипа на "Маншафта" за Мондиал 1994. Подобно на “Ла Фурия”, фланелката на Белгия също е червена с жълти детайли.

ᴀ ɴᴇᴡ ᴋɪᴛ ꜰᴏʀ ᴀ ɴᴇᴡ ᴅʀᴇᴀᴍ@adidas unveils the first jersey that @SpainIsFootball will wear as they aim to secure their place at the next World Cup.



🎁 Available tomorrow from 10 a.m. at https://t.co/KHLcU2WqsO



ℹ️ Full details on the launch:… pic.twitter.com/xZZgU2imUr — Spanish Football (@SpainIsFootball) November 5, 2025

🇩🇪 Germany have officially revealed their home kit for the 2026 World Cup in the United States, Canada and Mexico.



The jersey resembles Germany's 1994 WC jersey - the last time the tournament was held in the United States 🏆



Thoughts? pic.twitter.com/Yaoa4r4STc — DW Sports (@dw_sports) November 5, 2025

Proud. Bold. Belgian. Our new Home shirt is here. 🇧🇪#adidasfootball pic.twitter.com/xP3eHXnq5Z — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 5, 2025

Останалите представени от “Адидас” фланелки са на Перу, Швеция, Шотландия, Венецуела, Унгария, Северна Ирландия, Коста Рика, ОАЕ, Чили, Украйна и Уелс.

Colombia, Costa Rica, Germany, Hungary ⬇️ pic.twitter.com/gtEeCWmAkz — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 5, 2025

Spain, Sweden, UAE and Ukraine ⬇️ pic.twitter.com/7mPKWFJNaS — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 5, 2025