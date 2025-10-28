Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Меси: Искам да играя на Световното и да защитаваме титлата си

Меси: Искам да играя на Световното и да защитаваме титлата си

  • 28 окт 2025 | 11:18
  • 4346
  • 2
Меси: Искам да играя на Световното и да защитаваме титлата си

Лионел Меси се надява да бъде в оптимална кондиция и да играе на Световното първенство по футбол през 2026 година в Северна Америка. Аржентинската мегазвезда наскоро удължи договора си с отбора от Мейджър Лийг Сокър Интер Маями до 2028 г., давайки ясен знак, че все още не обмисля отказване, въпреки че ще навърши 39 години през юни догодина.

В интервю за NBC News осемкратният носител на "Златната топка“ заяви, че участието му на Мондиала зависи от физическото му състояние.

"Нещо изключително е да мога да участвам в Световно първенство и бих искал да го направя“, каза аржентинският капитан в интервюто. "Бих искал да съм там, да съм добре и да бъда важна част от това да помагам на отбора си. Ще оценявам това ежедневно, когато започна предсезонната подготовка догодина с Интер, и ще видя дали наистина мога да бъда на 100%, дали мога да бъда полезен и тогава ще взема решение. Наистина съм нетърпелив, защото това е Световно първенство. Отиваме там, след като спечелихме последното и възможността да  защитаваме титлата на терена е впечатляваща, защото винаги е мечта да играя с националния отбор", каза още той.

Докато Меси е натрупал безброй клубни и индивидуални отличия, успехът с Аржентина му се изплъзваше, докато не спечели Копа Америка през 2021 г., преди да спечели Световното първенство през 2022 г. в Катар.

"Това беше мечтата на живота ми“, каза Меси за победата над Франция на финала. "Това беше единственото нещо, което ми липсваше на професионално ниво, защото имах късмета да постигна всичко на индивидуално ниво, на отборно ниво с Барселона, и мисля, че това е мечтата на всеки играч. Когато попитате играч каква е мечтата му, това е да бъде световен шампион.“

Меси е играл в 195 мача и е отбелязал рекордните 114 гола за страната си. Завръщането му за Световното първенство през 2026 г. би отбелязало шестото му участие в турнира.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ще остане ли Аталанта без загуба и след мача с Милан?

Ще остане ли Аталанта без загуба и след мача с Милан?

  • 28 окт 2025 | 07:42
  • 3088
  • 0
Гжегож Криховяк сложи край на кариерата си

Гжегож Криховяк сложи край на кариерата си

  • 28 окт 2025 | 07:24
  • 1675
  • 0
Манчестър Юнайтед е готов да продаде Хойлунд на Наполи още през януари

Манчестър Юнайтед е готов да продаде Хойлунд на Наполи още през януари

  • 28 окт 2025 | 06:56
  • 2688
  • 1
Родри поднови тренировки

Родри поднови тренировки

  • 28 окт 2025 | 06:02
  • 2747
  • 0
Рома на Гасперини впечатлява с резултати, въпреки спорната селекция

Рома на Гасперини впечатлява с резултати, въпреки спорната селекция

  • 28 окт 2025 | 05:38
  • 3478
  • 0
Нотингам Форест иска над 100 млн. паунда за желан от Манчестър Юнайтед халф

Нотингам Форест иска над 100 млн. паунда за желан от Манчестър Юнайтед халф

  • 28 окт 2025 | 05:11
  • 7716
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

Спартак (Плевен) 0:1 Ботев (Пловдив), "канарчетата" поведоха от дузпа

  • 28 окт 2025 | 12:45
  • 4229
  • 12
ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

ЦСКА уреди зимния лагер, играе четири контроли на лукс - излиза срещу двама български национали

  • 28 окт 2025 | 12:34
  • 5678
  • 2
Купата на България на живо: започна първият мач

Купата на България на живо: започна първият мач

  • 28 окт 2025 | 12:50
  • 16658
  • 2
Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

Веласкес: Лудогорец загуби, но има още един противник, който спечели и е на второ място

  • 28 окт 2025 | 11:14
  • 10912
  • 17
Клуб от efbet Лига остана без треньор

Клуб от efbet Лига остана без треньор

  • 28 окт 2025 | 10:45
  • 14725
  • 7
ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

ПСВ Айндховен шокира Левски с цената на харесан от “сините” нападател

  • 28 окт 2025 | 06:35
  • 21132
  • 13