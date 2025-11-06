Популярни
  Интер Маями
  Суарес изгоря за третия мач между Интер Маями и Нешвил

Суарес изгоря за третия мач между Интер Маями и Нешвил

  • 6 ное 2025 | 02:46
  • 522
  • 0
Суарес изгоря за третия мач между Интер Маями и Нешвил

Уругвайският нападател Луис Суарес отново се забърка в неприятности. Звездата на Интер Маями си изкара наказание, което ще го извади от ключов мач за отбора му в американската Мейджър Лийг Сокър.

Суарес е наказан за третия мач от плейофната серия срещу Нешвил, който трябва да се играе в събота. Санкцията дойде след инцидент във втората среща между двата отбора, загубена от Интер Маями с 1:2.

Меси вкара гол, който не стигна на Интер Маями и Нешвил изравни серията
Меси вкара гол, който не стигна на Интер Маями и Нешвил изравни серията

В 71-ата минута на двубоя уругваецът извърши нарушение, което остана незабелязано от главния съдия. Камерите обаче уловиха как Суарес изрита умишлено играча на Нешвил Анди Нахар в момент, в който топката не е в близост до тях.

Въпреки че реферът на терена не отсъди нарушение, дисциплинарната комисия на МЛС се самосезира. След като прегледа внимателно видеозаписите от ситуацията, комисията взе решение да накаже Суарес.

Нападателят е със спрени състезателни права за една среща, което означава, че ще пропусне решаващия трети сблъсък с Нешвил.

